La Justice League de Zack Snyder obtient une date de sortie officielle de HBO Max et de nouvelles affiches

L’attente est finalement terminée! Le réalisateur Zack Snyder a maintenant révélé la date de sortie officielle de sa coupe de Ligue de justice, le cinéaste partageant plusieurs affiches du film sur les réseaux sociaux, chacune confirmant Justice League de Zack Snyder commencera à diffuser le 18 mars 2021.

Ligue de justice sera disponible sur HBO Max et sortira sous la forme d’un film de près de quatre heures, plutôt que sous un format épisodique comme cela avait été précédemment rapporté. Les affiches montrent chacune un Ligue de justice symbole au milieu d’un paysage de destruction, avec Snyder laissant une légende différente pour chaque image: Fallen, Risen et Reborn. Nul doute que ces légendes sont un commentaire sur l’émergence de La coupe Snyder, ainsi que le parcours à l’écran de la Justice League.

La version originale, sortie en salles, de Joss Whedon de Ligue de justice a été gravement blessé en 2017, avec Zack Snyder les fans ont rapidement appelé à la sortie d’un extrait du film qui a donné vie à la vision originale du réalisateur. Créant l’une des campagnes de fans les plus passionnées de tous les temps, les partisans de longue date de Snyder ont finalement réussi, avec La coupe Snyder devrait maintenant frapper HBO Max dans quelques mois. Le studio et le réalisateur prévoient de nous donner autant de versions de The Snyder Cut que possible, Snyder déclarant récemment qu’il prévoyait également de terminer une version monochrome du film en disant: «Ma version idéale du film est le noir et version IMAX blanche du film. C’est pour moi l’expérience la plus centrée sur les fans, la plus pure et la plus juste de la Ligue de la Justice. «

La prise de Snyder devrait suivre un schéma similaire à ce que le public a vu dans les théâtres, qui reprend après la mort de Superman, qui est tué par Doomsday lors de la finale de la précédente sortie de Snyder à DC, Batman V Superman: l’aube de la justice. Avec le monde en deuil, Batman et Wonder Woman se réunissent pour recruter Flash, Aquaman et Cyborg afin de former l’équipe de super-héros de la Justice League et protéger le monde de Darkseid et de son armée de Parademons, qui recherchent les trois tout-puissants Boîtes mères.

Au cours des derniers mois cependant, Snyder a révélé que sa version apporterait plusieurs changements substantiels, ainsi que « deux heures et demie de séquences inédites ». La coupe Snyder devrait présenter Joe Manganiello reprenant le rôle de Deathstroke, l’arrivée de Ray Porter en tant que suzerain cosmique tyrannique Darkseid, beaucoup plus de l’histoire tragique de Cyborg, Harry Lennix se révélant comme Martian Manhunter, et même le retour de Jared Leto en tant que Joker . Le studio a déployé beaucoup d’efforts et de capitaux pour permettre à Snyder de réaliser enfin sa vision, avec des reprises qui coûteraient environ 70 millions de dollars.

IL EST TEMPS DE MONTER AU-DESSUS ET DE RALLYER, YA’LL! ALLONS-Y.#SnyderCuthttps://t.co/KEgavkIo6J – Ray Fisher (@ ray8fisher) 29 janvier 2021

La coupe Snyder présente une distribution d’ensemble qui comprend Ben Affleck comme Bruce Wayne / Batman, Henry Cavill comme Clark Kent / Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Gal Gadot comme Diana Prince / Wonder Woman, Ezra Miller comme Barry Allen / The Flash, Jason Momoa comme Arthur Curry / Aquaman, Ray Fisher comme Victor Stone / Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred, Diane Lane comme Martha Kent, Connie Nielsen comme Hippolyta et JK Simmons comme James Gordon. Encore une fois pour ceux à l’arrière, La coupe Snyder devrait maintenant être publié sur HBO Max le 18 mars 2021. Ceci est une gracieuseté de Compte Twitter officiel de Zack Snyder.

