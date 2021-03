La Justice League de Zack Snyder n’est pas le canon officiel du DCEU, et cela frustre le réalisateur

Même si nous sommes tous pris dans l’excitation de la sortie prochaine de Justice League de Zack Snyder, nous oublions qu’il a déjà été publié une fois. En 2017, la version fortement éditée et majoritairement émoussée du film de Joss Whedon est sortie et a mal joué au box-office. Et peu importe le flot majeur de critiques qu’il a déclenché, c’est toujours celui qui sera considéré comme canon par Warner Bros, pas la prochaine version de Ligue de justice, quelque chose dont Snyder est parfaitement conscient.

Bien que la coupe Snyder de Ligue de justice met en vedette des personnages qui ont encore un futur et des films à venir dans le DCEU, son film ne s’inscrit pas vraiment dans la continuité de l’univers car les films ultérieurs ont suivi la version de l’histoire de Whedon. Lors d’une récente conversation avec le podcast DC Cinematic, Snyder a été interrogé sur la façon dont son film faisait partie de l’univers étendu de DC en présence de 2017. Ligue de justice auquel il a confirmé que sa version ne sera jamais considérée comme «canon».

« Il est intéressant, en quelque sorte dans le DCEU, ou quoi que ce soit devenu, que cette trilogie (composée de Man of Steel, Batman v Superman, Justice League) s’isole à certains égards. [and] devient sa propre chose maintenant. J’ai dit, et c’est vrai, ce n’est pas controversé, ma Ligue de la justice n’est pas canon, non? Canon pour Warner Bros. est la version Joss Whedon de Justice League. «

« Dans leur esprit, c’est canon. Et ce que je fais ne l’est pas. Tout ne l’est pas. Donc, c’est juste une relation intéressante, cette relation. Et je suis d’accord parce que je me sens comme le seul moyen que j’aurais pu faire ce film avec autonomie était à cause de cela, à cause de moi admettant et acceptant le fait que ce n’est pas canon. «

.

Zack Snyder a avoué que cette partialité le frustrait un peu car sa vision était censée faire avancer le DCEU avant que les circonstances ne mettent les rênes de son film entre les mains de Joss Whedon. « Le concept le plus grand et le plus grand pour le DCEU est sur une autre voie. Et je ne peux rien y faire. C’est juste, c’est ce que c’est. Ce n’est pas ma décision », a-t-il expliqué.

Zack Snyder avait précédemment admis que Warner Bros n’avait pas l’intention de s’en tenir à son accord antérieur avec le réalisateur – créer cinq films au sein du DCEU en commençant par Homme d’acier et se terminant par un Ligue de justice trilogie. Donc, même si Snyder a enfin la chance de présenter sa version du film, il n’y a pas de plans pour Justice League 2.

« La réalité est, pour autant que je sache, il n’y a aucun intérêt et / ou appétit pour faire plus de ces films de Warner Bros. Avec moi, de toute façon. Mais je ne pensais pas que faire ça, finir ce film correctement arriverait un jour. Mais j’ai fait de mon mieux pour – en ce qui concerne la création de la Justice League, ces différentes personnalités étant réunies – cette idée, c’est ce dont parle ce film … Il y a bien sûr une suggestion dans le film, comme il y en aurait être dans l’un de ces films, dans un univers plus vaste qui existe toujours », a-t-il partagé.

« Je ne m’attends pas à ce qu’il y ait plus de films que celui-ci. Si cela arrivait, ce serait incroyable – mais ce pont est loin. Franchement, je suis cool », a-t-il ajouté. Zack Snyder’s Ligue de justice sortira sur HBO Max le 18 mars. Cette nouvelle nous parvient via le podcast DC Cinematic Cast

