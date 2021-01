La Justice League de Zack Snyder laisse la porte ouverte aux suites selon Kevin Smith

Maintenant que Justice League de Zack Snyder est prévu pour un début triomphant en 2021 sur HBO Max, les fans se demandent s’il y aura d’autres suites de Snyder à son film d’équipe de super-héros. Un article récent dans le NYT concernant l’avenir du DCEU suggérait le contraire, affirmant que « au moins pour le moment, M. Snyder ne fait pas partie du nouveau plan de DC Films, les dirigeants du studio décrivant son projet HBO Max comme un cul-de-de-récit. -sac – une rue qui ne mène nulle part. «

Alors que les fans ont été déçus d’apprendre que WarnerMedia n’a pas l’intention de continuer le « SnyderVerse », le cinéaste Kevin Smith a pesé sur la question sur son Fatman au-delà podcast, dans lequel il alléguait que la fin de Justice League de Zack Snyder n’est certainement pas un cul-de-sac, mais met en place une ou plusieurs suites.

D’après divers indices que nous avons obtenus jusqu’à présent, il est très probable que le prochain film se terminera avec l’arrivée du redoutable méchant Darkseid sur Terre à la recherche de l’équation anti-vie. Dans les plans originaux de Snyder pour la trilogie Justice League, les deux prochains films auraient traité de la Ligue combattant Darkseid et devenant une véritable équipe dans le processus. Mais les temps ont changé. Snyder a d’autres projets en cours actuellement, et il a récemment admis qu’il quitterait probablement le DCEU après Justice League de Zack Snyder.

« Ecoute, je n’ai jamais pensé que je serais là [finishing the Snyder Cut]. Je ne pensais pas terminer la Justice League. La vérité est, et cela a été largement rapporté, et je n’ai aucun problème, c’est un vieux film. C’est un film vieux de plusieurs années sur lequel je travaille. L’univers DC est parti et s’est ramifié et a fait sa propre chose et c’est bien. En ce qui concerne ce que j’ai fait et ce que ma vision de ce que je voulais faire avec ces personnages et le voyage que je voulais qu’ils poursuivent, il est bien connu que j’avais prévu plus de films, cinq films ou quelque chose du genre, mais je » m occupé. J’ai beaucoup de choses à faire. Est-ce cool que les fans aient autant confiance en la trajectoire? Oui, c’est incroyable, et je ne pourrais pas être plus heureux et je suis ravi qu’ils voient Justice League afin qu’ils puissent vraiment boire tout l’élixir de Justice League. Mais est-ce que je continuerais? Je n’ai pas l’intention de le faire. Mais comme je l’ai dit, je ne pensais pas être là, alors qui sait? «