La Justice League de Zack Snyder est très probablement la fin du SnyderVerse de DC

La sortie récente de Justice League de Zack Snyder, plus affectueusement appelé La coupe Snyder, a des fans qui en veulent plus, beaucoup espérant que Warner Bros. permettra au réalisateur de continuer l’histoire qu’il a commencée avec les années 2013 Homme d’acier. Malheureusement, malgré la tendance de la campagne #RestoreTheSnyderVerse sur les médias sociaux depuis lors, il ne semble pas que le studio sera influencé, la PDG de Warner Media, Ann Sarnoff, apparemment excluant toute chance d’un Ligue de justice suite.

«J’apprécie qu’ils aiment le travail de Zack et nous sommes très reconnaissants pour ses nombreuses contributions à DC. Nous sommes tellement heureux qu’il ait pu donner vie à sa coupe de la Ligue de la justice parce que ce n’était pas dans le plan avant environ un an. Avec cela vient l’achèvement de sa trilogie. Nous sommes très heureux de l’avoir fait, mais nous sommes très enthousiasmés par les plans que nous avons pour tous les personnages DC multidimensionnels qui sont en cours de développement. «

Depuis l’annonce de The Snyder Cut, Zack Snyder lui-même a déclaré qu’il était très peu probable qu’on lui demandera de revenir pour plus, et bien que cela semble certainement être le cas, Sarnoff est heureux que le cinéaste ait eu la chance de réaliser son vision pour le premier Ligue de justice film au moins.

« Nous voulions donner à Zack l’occasion de compléter sa vision dans un film de quatre heures, ce qui est impossible à faire dans les salles. Nous sommes heureux que HBO Max laisse sortir la corde pour ainsi dire et permettre aux fans de voir. les quatre heures de la vision de Zack. «

Bien que cela déçoive certainement les fans de DC qui aimeraient voir le reste de quoi Zack Snyder avait en magasin, Sarnoff a assuré au public qu’il y avait beaucoup plus à espérer, avec Warner Bros. prévoyant de rassembler leur univers comique et de créer « plus de tissu conjonctif ».

« Nous avons un groupe incroyable de créateurs – créateurs de séries télévisées, créateurs de séries Max, créateurs de longs métrages – qui élargissent fondamentalement la base des talents avec lesquels nous travaillons sur DC parce que nous sommes tellement enthousiasmés par le potentiel à développer. le multivers DC. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai été embauché il y a près de deux ans. L’avant-après était une organisation très cloisonnée sans connectivité entre les entreprises. DC était en cours de développement, mais de manière monolithique dans chaque division. Mon mantra à venir était de le rendre plus grand et plus large et nous voulons vraiment surprendre et ravir les fans avec plus de tissu conjonctif à travers les différents médias et plates-formes. Je parle de films, HBO Max, la télévision et notre division de jeux . «

Pourtant, malgré les commentaires de Sarnoff, il est peu probable que cela ralentisse ces fans désespérés de #RestoreTheSnyderVerse.

L’avenir semble très chargé pour l’univers DC, et comprend Le flash, une Aquaman et Shazam! suite, réalisateur Matt Reeves ‘ Le Batman avec Robert Pattinson, Dwayne Johnson’s Adam noir, La brigade suicide de gardiens de la Galaxie réalisateur James Gunn et émissions dérivées Pacificateur et Gotham PD, ainsi que plusieurs projets en début de développement tels qu’un Superman film de JJ Abrams. Avec tout cela en préparation, y a-t-il vraiment de la place pour The Snyder-Verse? Cela nous vient grâce à Variety.

