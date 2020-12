La Junta de Andalucía dit qu’elle commencera à vacciner contre Covid avant la fin de l’année bien que, officiellement, le vaccin ne soit approuvé que le 29 décembre

Le Ministre de la Présidence de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, Vient d’être annoncé Quoi la première phase de vaccination débutera en Andalousie avant la fin de l’année avec les 190 000 doses de vaccins qui, comme ils le soulignent désormais, «devraient arriver juste après Noël».





Une publicité entourée de nombreux doutes

Il semble que la Junta de Andalucía accepte les informations des journaux allemands Bild et Frankfurter Allgemeine et plus tard de l’agence ., qui a publié aujourd’hui que l’Agence européenne des médicaments était prête à approuver le vaccin de Pfizer le 23 décembre (sous la pression des États membres).

Officiellement, l’EMA a promis de finaliser les processus d’autorisation du vaccin avant le 29 afin que la Commission européenne puisse l’approuver avant la fin de l’année. Telles étaient les dates limites que Bendodo lui-même envisageait cette semaine lorsqu’il a expliqué que les vaccins commenceraient à arriver en Andalousie au début de l’année.

Lors de la conférence de presse au cours de laquelle l’annonce a été faite et avant les questions des médias, Bendodo n’a pas précisé pourquoi le Conseil suppose que le 23 le vaccin sera approuvé au point de s’engager dans la vaccination avant la fin de l’année.