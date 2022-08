La journée internationale du chat est commémorée par le studio Stalker 2 avec une nouvelle créature terrifiante

Il décrit le monstre comme « un mutant particulièrement sournois et agile ». « Ses rumeurs ont été rejetées pendant des années comme de simples légendes urbaines.

Les sacs cervicaux qui donnent son nom à Bayun permettent à la créature d’imiter une large gamme de sons, même la parole humaine.

Le bayun possède des yeux verts brillants (quand il a des yeux, c’est-à-dire) et des crocs jaunis qui sont exposés dans un sourire odieux. Il est également épuisé, dénudé et suintant à travers des plaies ouvertes.

Mais ces sacs cervicaux et l’imitation qu’ils permettent s’engagent à le rendre vraiment horrible. Les vétérans de la Zone se souviennent peut-être du bruit d’un bébé gémissant doucement dans l’ombre d’un laboratoire souterrain qui avait été abandonné et comment cela s’est finalement avéré.

Je n’élaborerai pas, mais j’admettrai librement que lorsque tout cet événement s’est produit, j’ai crié comme un groupe de porcelets terrifiés parce que cette merde était si horrible.

Le bayun est aggravé par le fait qu’il s’agit d’un chat. Les chats sont capables d’une variété stupéfiante de vocalisations, dont ceux qui ne les possèdent pas peuvent ne pas être conscients.

Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas le mème Oh Long Johnson, préparez-vous à ceci : mon propre chat a un hurlement qui vous glace les tripes qu’il laisse échapper plusieurs fois par mois lorsqu’il interagit avec son jouet préféré (ce qui est doublement bizarre étant donné qu’en temps normal, il fait à peine du bruit).

C’est le bayun, alors imaginez-le comme radioactif, vorace, enragé et peut-être de la taille d’un énorme chien. Il y a une chance qu’ils n’apparaissent probablement pas dans le jeu : puisqu’il y a déjà trop de problèmes à gérer dans la zone, cela ne me dérangerait pas s’il s’agissait simplement d’un art conceptuel léger.

Cependant, des chats ont fait des apparitions par inadvertance dans la série Stalker dans le passé : les jeux The Shadow of Chernobyl et Clear Sky les présentaient comme des animaux montés, tandis que les textures et les fichiers sonores pour les « vrais » chats du jeu sont également là, selon le Wiki des passionnés de harceleur.