La Jaguar F-Type reçoit une édition limitée pour honorer la E-Type

Cela peut ne pas sembler, mais l’emblématique Jaguar E-Type est apparue il y a 60 ans. Désormais, pour célébrer cette étape importante, la marque britannique a décidé de créer une version spéciale de la F-Type, la Jaguar F-Type Heritage 60 Edition.

Fruit du travail de l’équipe SV Bespoke, du département Special Vehicle Operations de Jaguar, cette F-Type très spéciale est basée sur la F-Type R lancée en décembre 2019.

Cela signifie que sous le capot on retrouve un V5 Supercharged de 575 ch et 700 Nm, des chiffres qui sont envoyés aux quatre roues et permettent d’accélérer de 0 à 100 km / h en seulement 3,7 secondes et d’atteindre 300 km / h de vitesse maximale ( limité électroniquement).

Quels changements?

Limitée à 60 exemplaires, cette édition spéciale comprend la couleur unie Sherwood Green (une couleur originale de type E extraite des catalogues Jaguar depuis les années 1960).

À l’intérieur, on retrouve des revêtements en cuir bicolore, une finition exclusive de console centrale en aluminium et le logo E-Type 60e anniversaire en relief sur les appuie-tête des sièges.

Pour différencier davantage cette F-Type Heritage 60 Edition du reste de la F-Type, nous avons des seuils commémoratifs, la plaque exclusive SV Bespoke, des tapis avec des bords «Caraway», des jantes en alliage exclusives 20 »et des étriers de frein« Black ».

Enfin, en allusion au passé, cette F-Type spéciale a un logo commémoratif partagé avec les 12 exemplaires de la E-Type «60 Edition».

Disponible en carrosseries Cabriolet et Coupé, la nouvelle Jaguar F-Type Heritage 60 Edition est désormais disponible à partir de 205 375 euros.