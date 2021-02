La grande question des vaccins est de savoir s’ils peuvent réduire les infections: pour la première fois, il y a des signes positifs, mais il y a encore trop de questions à résoudre

La meilleure nouvelle concernant la pandémie est que les vaccins rendent justice aux énormes attentes qui ont été soulevées quand nous avons vu, pour la première fois, ses données préliminaires. Partout où les taux de vaccination couvrent une partie importante de la population, l’évolution de la pandémie ne cesse de nous donner de bonnes nouvelles.

Cependant, il y a un énorme point noir au cœur de ces vaccinsBien qu’il semble clair qu’ils protègent contre la maladie, on ne sait pas s’ils empêchent les personnes vaccinées d’être infectées et de transmettre le virus de manière asymptomatique. Quelque chose qui, bien que cela puisse sembler d’importance mineure à l’heure actuelle, est crucial pour définir notre avenir à moyen terme de la pandémie.

Hier, l’Université d’Oxford et AstaZeneca ont présenté les résultats de leur vaccin qui, à défaut d’être revus en profondeur, dessinent un scénario modérément optimiste: bien qu’ils n’aient pas mesuré la transmission du virus entre les vaccinés, il existe des mesures indirectes qui pourraient avec elle. Ce serait une bonne nouvelle. Une nouvelle que nous ne pouvons toujours pas confirmer. Voyons pourquoi.

Un vaccin peut-il nous protéger et ne pas couper, en même temps, la transmission de la maladie?

CDC

Sûrement, c’est l’idée la plus contre-intuitive du fonctionnement des vaccins. Surtout, parce que c’est quelque chose qui n’arrive généralement pas. Les vaccins sont généralement efficaces pour les deux. Cependant, comme le rappelle le biologiste Javier Arcos, Ce n’est pas la première fois que quelque chose de similaire se produit.

L’exemple le plus évident est le poliovirus, dont les épidémies ont ravagé le monde pendant une grande partie du XXe siècle. L’éradication de la polio a toujours nécessité deux vaccins, car c’était le seul moyen de réduire la contagion asymptomatique et de l’empêcher de réinfecter de nouvelles générations non encore immunisées.

Dans le cas des coronavirus, on parle de machines moléculaires très difficiles à contourner Et, théoriquement, ils pourraient devenir forts dans les voies respiratoires supérieures où ils ne provoqueraient pas de symptômes, mais pourraient continuer à se propager. Comme nous n’avons jamais eu de vaccin humain efficace contre eux auparavant et, en fait, les rares que nous avons développés pour les animaux ne fonctionnent pas très bien, les chercheurs se sont concentrés sur l’efficacité de ceux-ci et ont oublié l’autre problème.

Mais il ne faut pas l’oublier du tout: une fois le premier obstacle (celui de l’efficacité) surmonté, le problème de la transmission serait un énorme point faible du point de vue épidémiologique. Et j’utilise « would » car, étant strict, nous n’avons pas encore de données réelles sur la mesure dans laquelle les vaccins disponibles réduisent la transmission du virus. C’est quelque chose qui n’a tout simplement pas été étudié en détail.

Un problème d’immunité de groupe?

Clinique hospitalière

Oui et C’est le problème majeur. En général, quand on parle d’immunité (qu’elle soit naturelle ou acquise) on unifie les deux choses: l’impact de la maladie sur le vacciné est réduit et, aussi, sa capacité à transmettre l’agent infectieux est réduite.

En fait, en nous concentrant spécifiquement sur l’immunité collective, nous parlons précisément de cela. Alors que les agents infectieux passent d’une personne à une autre, l’augmentation de l’immunité de la population provoque des flambées qui peuvent survenir à tout moment pour suffoquer. En n’ayant pas de nouveaux sujets à infecter, ils n’ont pas la capacité de continuer à grandir.

Donc, en vaccinant, nous nous protégeons non seulement nous-mêmes, mais aussi les personnes qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas le faire. Mais si le coronavirus peut se déplacer librement d’une personne vaccinée à une autre, la vaccination réduira la mortalité des personnes vaccinées, mais elle n’aidera pas du tout ces personnes qui ne peuvent pas recevoir le vaccin soit pour des raisons médicales, soit parce qu’elles ne l’ont pas encore été. vacciné. reçu. Le virus se déplacera librement dans la population jusqu’à ce qu’il les trouve.

Se faire vacciner est-il le seul moyen d'immuniser la population? Bien que l'OMS souligne depuis des mois que l'immunité de groupe ne peut être un objectif acceptable que si elle est atteinte « par la vaccination », car elle permet « à la maladie de se propager à n'importe quel segment de la population […] conduirait à des cas et des décès inutiles « , la vérité est que ce n'est pas la seule stratégie que nous ayons. A l'immunité artificielle (par les vaccins), on ajoute l'immunité acquise par les infectés (qui semble assez robuste) et toute une série d'immunités réalisé par contact avec d'autres coronavirus ou même naturellement.Aujourd'hui, il est très difficile de chiffrer tous ces phénomènes, mais c'est la combinaison de tout ce qui nous protège (ou peut nous protéger) du virus.

Quel impact tout cela a-t-il sur notre capacité à contrôler la pandémie?

Le principal impact de ce manque d’études, de données et de preuves est que l’arrivée de vaccinations de masse n’entraînera pas de changement dans le reste des mesures de lutte contre la pandémie. Les masques, la distance sociale et les restrictions dans les espaces clos continueront d’être des éléments très importants pour contrôler la pandémie.

La bonne nouvelle est que ce problème (s’il est confirmé) ralentira le retour à la normale, Oui; mais, d’après ce que nous savons des autres maladies, il n’aurait pas à nous empêcher de le contrôler. De nombreux défis subsistent (nouvelles variantes, vaccination des pays moins développés, etc.), mais la fin de la pandémie commence à se matérialiser. Bien qu’il soit plus lent que prévu.