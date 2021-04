La fusée Vega reprend son vol avec le satellite d’observation de la Terre le plus avancé d’Europe à ce jour

La fusée européenne Vega a repris son vol mercredi 28 avril, mettant en orbite le satellite d’observation de la Terre le plus avancé d’Europe à ce jour.

La mission du lanceur européen Arianespace a décollé du Centre Spatial Guyanais près de Kourou, en Guyane, à 21h50 HAE (01h50 29 avril GMT), transportant le satellite d’observation de la Terre Pléiades Neo 3 et cinq petites charges utiles de «covoiturage». Il s’agissait du premier lancement de Vega depuis novembre, lorsqu’une défaillance de son étage supérieur Avum a entraîné la perte de deux satellites d’observation de la Terre.

Le lancement de mercredi, 18e au classement général de Vega, a marqué la deuxième fois que la fusée légère a piloté le petit distributeur de satellites SSMS (Small Spacecraft Mission Service), conçu pour répondre au besoin croissant de services de covoiturage pour les petits satellites.

En plus de la Pléiades Neo 3 de 900 kilogrammes (2000 livres), la fusée a livré en orbite cinq satellites secondaires, dont le détecteur de radar de navigation expérimental norvégien NorSat-3, la télécommunication d’Eutelsat Tyvak-182A 6U cubesat et deux satellites Spire Lemur-2 pour le suivi maritime et aérien.

Voyage en orbite

Une fusée Arianespace Vega décolle du Centre Spatial Guyanais en Guyane, transportant en orbite le satellite Pléiades Neo 3 et cinq autres petits satellites, le 28 avril 2021. (Crédit d’image: Arianespace)

L’étage supérieur réallumable d’Avum, transportant le SSMS avec les six satellites, s’est séparé de la fusée six minutes et 33 secondes après le décollage et a mis le feu à son moteur à carburant liquide pour amener les charges utiles sur les orbites correctes. La première brûlure de l’étage supérieur d’Avum a duré près de huit minutes, suivie d’une phase balistique de près de 37 minutes et d’une brûlure de 80 secondes.

À 54 minutes après le décollage, après avoir atteint une altitude d’environ 385 miles (620 kilomètres), Avum a déployé le satellite Pléiades Neo 3, qui orbitera la planète sur une orbite polaire synchrone du soleil, revisitant chaque point de la Terre en même temps.

L’étage supérieur d’Avum a ensuite effectué deux autres brûlures d’une durée de quatre secondes et sept secondes avant le largage des cinq charges utiles secondaires, à une altitude de 380 miles (613 km). L’insertion orbitale finale a été réalisée avec succès environ une heure et 40 minutes après le décollage.

L’œil le plus vif d’Europe sur Terre



Vue d’artiste d’un satellite Pléiades Neo en orbite. (Crédit d’image: Airbus)

La charge utile principale, Pléiades Neo 3, est le premier satellite d’une constellation de quatre engins spatiaux construite et exploitée par le géant aérospatial européen Airbus Defence and Space. Offrant une résolution de 30 centimètres (12 pouces), la constellation des Pléiades Neo sera le service d’observation de la Terre le plus avancé d’Europe.

Les satellites Pléiades Neo peuvent également s’associer au réseau de satellites géostationnaires «SpaceDataHighway» (également connu sous le nom de système européen de relais de données) «pour permettre des acquisitions urgentes 30 à 40 minutes seulement après la demande de mission pour répondre rapidement aux situations les plus critiques», Des responsables d’Airbus ont déclaré dans un communiqué.

« Pléiades Neo change la donne pour Airbus et ses clients de géo-intelligence », a déclaré dans le communiqué Jean-Marc Nasr, responsable des systèmes spatiaux chez Airbus. «Nous pouvons offrir une constellation à la pointe de la technologie fournissant des images de résolution de 30 cm en temps quasi réel, ouvrant ainsi une toute nouvelle gamme d’applications pour donner à nos clients plus de détails, plus rapidement.

Câbles défectueux



Une enquête sur l’échec du lancement de Vega en novembre 2020 a révélé que l’étage supérieur d’Avum était devenu incontrôlable après la séparation en raison de câbles mal fixés. L’échec du lancement a été précédé d’un vol réussi en septembre 2020, qui a suivi un autre échec en juillet 2019.

À l’époque, ce qu’Arianespace décrivait comme un «échec majeur» avait détruit le satellite d’observation de la Terre Falcon Eye 1 des Émirats arabes unis à peine deux minutes après le décollage. L’accident a ensuite été attribué à un moteur défectueux du deuxième étage de la fusée. Auparavant, Vega a exécuté 14 vols avec succès, y compris sa première mission en février 2012.

Avec le succès de la mission de retour en vol de mercredi, Arianespace et sa fusée Vega sont en passe de lancer un autre satellite Pléiades Neo cette année, et la société prévoit d’utiliser Vega pour compléter la constellation de quatre satellites en 2022.

Avec le succès de la mission de retour en vol de mercredi, Arianespace et sa fusée Vega sont en passe de lancer un autre satellite Pléiades Neo cette année, et la société prévoit d'utiliser Vega pour compléter la constellation de quatre satellites en 2022.