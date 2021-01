La fusée SpaceX lance un 8e vol record avec 60 satellites Starlink et un atterrissage de clous

CAP CANAVERAL, Floride – A SpaceX La fusée Falcon 9 a été lancée lors d’un 8e vol record pour envoyer une nouvelle flotte de satellites Internet Starlink de la société en orbite mercredi 20 janvier, puis a cloué un atterrissage en mer.

le Fusée Falcon 9 décollé de l’historique Pad 39A ici au Kennedy Space Center de la NASA à 8h02 HAE (1202 GMT) transportant 60 nouveaux Satellites Starlink pour la constellation croissante de SpaceX en orbite. Le lancement est intervenu après deux jours de retard en raison du mauvais temps dans la zone de récupération et de la nécessité de vérifications supplémentaires avant le vol.

Environ 9 minutes après le décollage, le premier étage du Falcon 9 est revenu sur Terre, atterrissant sur l’un des drones de SpaceX dans l’océan Atlantique dans un atterrissage en douceur. L’énorme navire «Just Read the Instructions» est l’un des deux de la flotte de navires de récupération de la compagnie qui attrape les propulseurs qui tombent et les renvoie au port.

En relation: La mégaconstellation satellite Starlink de SpaceX se lance en photos

Image 1 sur 4 Une fusée SpaceX Falcon 9 lance un 8e vol record pour mettre en orbite 60 satellites Internet Starlink depuis la station 39A du centre spatial Kennedy de la NASA le 20 janvier 2021. (Crédit d’image: SpaceX) Image 2 sur 4 Une fusée SpaceX Falcon 9 lance un 8e vol record pour mettre en orbite 60 satellites Internet Starlink depuis la station 39A du centre spatial Kennedy de la NASA le 20 janvier 2021. (Crédit d’image: SpaceX) Image 3 sur 4 Une fusée SpaceX Falcon 9 lance un 8e vol record pour mettre en orbite 60 satellites Internet Starlink depuis la station 39A du centre spatial Kennedy de la NASA le 20 janvier 2021. (Crédit d’image: SpaceX) Image 4 sur 4 La première flotte de satellites Starlink de SpaceX de l’année est vue en orbite dans une configuration empilée après un lancement réussi le 20 janvier 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

La mission d’aujourd’hui devait initialement décoller lundi (18 janvier), mais a été repoussée de 24 heures pour permettre l’amélioration des conditions météorologiques dans la zone de récupération. SpaceX s’appuie fortement sur sa flotte de roquettes réutilisées, c’est pourquoi la société veut s’assurer que chaque capture post-lancement est réussie.

Mardi 19 janvier, la société a décidé qu’il lui fallait un autre jour pour soumettre la fusée à des vérifications supplémentaires avant le lancement, car ce vol marquait la première fois que l’un des propulseurs de premier étage Falcon 9 de la société volait un record de 8 fois.

Le retard s’est avéré fructueux alors que le vétéran Falcon 9 a sauté du terrain mercredi pour sa 8e mission. Il a atterri sur « Just Read the Instructions » dans l’océan Atlantique, marquant le 72e atterrissage d’une fusée SpaceX.

La fusée présentée dans ce lancement est l’un des deux boosters record de la flotte Falcon 9 de SpaceX. Connu sous le nom de B1051, ce propulseur éprouvé en vol est le premier de la flotte SpaceX à effectuer un 8e vol. Il marque également l’un des délais les plus courts de SpaceX entre les vols, car ce booster particulier a volé pour la dernière fois il y a un peu plus d’un mois le 13 décembre .

À ce jour, B1051 a transporté un assortiment de charges utiles, y compris un vaisseau spatial Crew Dragon non équipé à la Station spatiale internationale dans le cadre d’un test en vol 2019, suivi de un trio de satellites d’observation de la Terre pour le Canada ainsi que quatre missions Starlink différentes. Lors de son vol du 13 décembre, la fusée transportait un 15 432 lb. (7 000 kilogrammes) satellite en orbite pour Sirius XM, qui transmettra du contenu aux abonnés Sirius aux États-Unis, au Canada et dans les Caraïbes.

En relation: Voir l’évolution des fusées de SpaceX en images

Un lancement record

Le lancement d’aujourd’hui marque le 102e vol au total de la fusée Falcon 9 à deux étages de SpaceX, ainsi que le 72e atterrissage réussi de la société. SpaceX dispose de deux plates-formes d’atterrissage de drones entièrement opérationnelles – «Bien sûr, je t’aime toujours» et «Lisez simplement les instructions» – en Floride, ce qui lui permet de lancer (et d’atterrir) plus de fusées.

Le premier drone de la société, « Bien sûr, je t’aime toujours », a été récemment rénové après une année 2020 chargée. Il se dirige actuellement vers sa zone de récupération désignée pour la mission Transporter-1 de SpaceX (qui devrait être lancée plus tard ce mois-ci). plus récent « Just Read the Instructions » a attrapé son deuxième booster de l’année aujourd’hui.

Le propulseur de fusée Falcon 9 le plus volé de SpaceX est vu au sommet du vaisseau drone « Just Read The Instructions » après un atterrissage réussi, son 8, après le lancement de 60 satellites Starlink le 20 janvier 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

L’itération actuelle de SpaceX de sa fusée Falcon 9 est entrée en service en 2018, alors qu’elle mettait en orbite un satellite de communication pour le Bangladesh. Connue sous le nom de Block 5, cette version améliorée de son Falcon 9 dispose d’une série de mises à niveau – y compris un système de protection thermique plus robuste, des ailettes en grille en titane, ainsi qu’un inter-étage plus durable – qui facilite la réutilisation.

La très grande année de SpaceX: Un 2020 de lancements d’astronautes, de tests de vaisseaux spatiaux et plus

En tant que tel, SpaceX s’est fortement appuyé sur sa flotte de fusées vétérans, ayant refondu un total de 50 boosters de premier étage en cinq ans. (La société aérospatiale basée en Californie a récupéré son premier propulseur en 2015.) En 2020, la société a effectué 26 missions, dont 22 sur des fusées réutilisées.

L’entreprise a perdu deux boosters dans des manques consécutifs de drones au début de 2020, mais a depuis attrapé tous les booster qui ont atterri sur les deux énormes drones de SpaceX. Dans la flotte de fusées de SpaceX, il dispose de huit pilotes vétérans, ainsi que de quelques boosters conçus pour voler dans le cadre de l’itération de transport lourd de la société, le Faucon lourd .

Une mégaconstellation Starlink

SpaceX a pour objectif de faire de l’humanité une espèce multiplanétaire. Afin d’aider à financer ses ambitions sur Mars, la société a développé un plan pour couvrir la Terre avec une couverture Internet diffusée depuis une ménagerie très soudée de satellites à large bande. Cette mégaconstellation devrait se composer de milliers de satellites, volant à proximité de la planète dans une région de l’espace appelée orbite terrestre basse.

En utilisant un petit terminal (pas plus grand qu’un ordinateur portable), les utilisateurs au sol pourront se connecter au réseau en constante expansion, qui est actuellement encore en phase de test bêta .

Le réseau Internet par satellite serait un moyen pour SpaceX et son PDG, Elon Musk , pour générer des revenus pour l’exploration de Mars et le matériel nécessaire, comme son énorme vaisseau Starship, qui est actuellement en cours de développement dans les installations de la société à Boca Chica dans le sud du Texas et son booster Super Heavy. Musk a estimé que le service Starlink pourrait générer jusqu’à 30 milliards de dollars par an, bien qu’aucun prix ferme n’ait encore été annoncé.

Les premiers satellites Starlink de SpaceX de 2021, 60 en tout, sont libérés en orbite avec un magnifique lever de soleil en arrière-plan le 20 janvier 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

Avec ce lancement, la société aura envoyé plus de 1000 de son ensemble initial de 1400 satellites à écran plat d’un quart de tonne dans l’espace – plus que suffisant pour que SpaceX commence à déployer son service.

Mais l’entreprise ne s’arrête pas là. Il a des plans pour une constellation de satellites massive avec des dizaines de milliers de satellites volant au-dessus de la Terre et diffusant des signaux Internet à haut débit et à faible latence.À ce jour, la Federal Communications Commission a autorisé SpaceX à lancer jusqu’à 12000 de large bande. satellites, mais la société a indiqué qu’elle chercherait à obtenir l’autorisation de lancer jusqu’à 30 000 de ses satellites diffusant sur Internet.

Cependant, il reste encore de nombreux obstacles réglementaires à surmonter et davantage de satellites à lancer avant que le service puisse être offert à l’échelle mondiale, mais les premiers tests sont prometteurs. Si prometteur en fait, que SpaceX a récemment reçu l’approbation de la société de télécommunications britannique, Ofcom, pour étendre son programme de test bêta «Mieux que rien» au Royaume-Uni. SpaceX a également signé un district scolaire public éloigné en Virginie ainsi que son premier client au Canada – la réserve de la Première Nation de Pikangikum.

Carénages de fusée tombant

SpaceX fait voler des carénages de charge utile éprouvés en vol (également connus sous le nom de cône de nez de la fusée) sur ce vol. Le matériel utilisé protégeait la pile de satellites Starlink alors qu’ils volaient dans l’atmosphère.

Les deux moitiés représentent 10% du coût global du véhicule et leur réutilisation permet à SpaceX de réduire les coûts. À cette fin, chaque carénage est capable de retourner sur Terre où il éclaboussera dans l’océan ou atterrir dans un filet géant attaché à un navire de récupération .

SpaceX a deux de ces capteurs mobiles – GO Ms. Tree et GO Ms. Chief. Les deux bateaux ont été déployés pour l’action cette fois-ci et ont traîné dans le port de Morehead City, en Caroline du Nord, jusqu’à ce que SpaceX soit prêt à lancer cette mission.

Le duo récupérera les deux pièces de l’eau et tentera de les utiliser à nouveau dans le futur, ont déclaré des représentants de la société lors de la diffusion en direct du lancement.

La prochaine étape pour SpaceX est une mission de covoiturage appelée Transporter-1, qui devrait décoller dès vendredi (22 janvier).

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.