La fusée SpaceX est lancée pour une 7e fois record, des clous atterrissant en mer dans la 100e mission Falcon 9

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX vient de lancer l’une de ses fusées Falcon 9 pour une septième fois record. Le booster a transporté une pile complète de 60 satellites Internet Starlink en orbite, puis a réussi un atterrissage en mer.

La fusée Falcon 9 à deux étages a décollé du Space Launch Complex 40 ici aujourd’hui (24 novembre) à la base aérienne de Cape Canaveral à 21h13 HAE (0213 GMT le 25 novembre), marquant le 23e lancement de l’année de la société. et le 100e vol au général pour le cheval de bataille Falcon 9.

Environ 9 minutes plus tard, le premier étage du booster est revenu sur Terre, atterrissant sur l’un des drones de SpaceX dans l’océan Atlantique dans un atterrissage en douceur. Le navire massif, appelé «Bien sûr que je t’aime toujours», est l’un des deux navires de récupération de la flotte de la compagnie qui attrapent les propulseurs qui tombent et les ramènent au port.

«Pour la septième fois, ce Falcon a atterri», a déclaré l’ingénieur de SpaceX Kate Tice lors de la diffusion en direct du lancement.

En relation: La mégaconstellation satellite Starlink de SpaceX se lance en photos

Une fusée SpaceX Falcon 9 lance 60 satellites Internet Starlink depuis la Floride le 24 novembre 2020. Il s’agissait du 100e lancement global du Falcon 9 et de la septième mission du premier étage de cette fusée. (Crédit d’image: SpaceX)

C’était la troisième tentative pour lancer cette mission. SpaceX avait initialement prévu un double programme au cours du week-end, car il a réussi à mettre en orbite le satellite Sentinel-6 pour la NASA et plusieurs partenaires, mais a ensuite dû se retirer du Starlink pour essayer de faire plus de vérifications sur la fusée. Une autre tentative était prévue pour lundi 23 novembre, mais les mauvaises conditions météorologiques dans la zone de récupération ont obligé SpaceX à reporter le vol de 24 heures supplémentaires.

Il y avait de la pluie sur la Space Coast qui s’est dégagée juste avant le décollage ce soir. La fusée a tonné au-dessus de la tête alors qu’elle grimpait à travers les nuages. Alors que le premier étage de la fusée se séparait pour retourner sur Terre, les nuages ​​se sont dissipés et les spectateurs ont pu voir le moteur unique du deuxième étage s’allumer.

Le booster de première étape présenté dans le vol d’aujourd’hui, connu sous le nom de B1049, compte désormais sept lancements et atterrissages à son actif – le premier Falcon 9 avec autant d’expérience de vol. Ce grand voyageur a maintenant transporté cinq lots Starlink différents dans l’espace, ainsi qu’un ensemble de satellites Iridium NEXT et la mission Telstar 18V. L’atterrissage a marqué aujourd’hui la 67ème récupération d’un premier étage Falcon depuis que SpaceX a récupéré son premier booster en 2015.

Fusées réutilisables

Le vol d’aujourd’hui a marqué le 23e lancement de SpaceX en 2020, l’année de lancement la plus chargée de la société à ce jour. (Le record précédent a été établi en 2018, lorsque la société a lancé 21 fois.) Le vol marque également le 100e lancement d’une fusée Falcon 9.

Le mois dernier, la société aérospatiale basée en Californie a atteint son centenaire de 100 vols pour sa série de fusées Falcon, qui comprenait également le Falcon 1 et le Falcon Heavy. La société a publié une vidéo mettant en évidence cette réalisation. Mais maintenant, le Falcon 9 a également atteint 100 à lui seul.

SpaceX a lancé la mission Starlink de ce soir quelques heures seulement après avoir testé son prototype de fusée SN8 Starship au Texas. Les moteurs de SN8 ont flambé pendant plusieurs secondes avant un vol d’essai prévu qui pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine.

2020 a déjà été une année record pour SpaceX. Les 23 lancements record incluent deux missions différentes d’astronautes vers la Station spatiale internationale au cours des six derniers mois, les tout premiers vols privés avec équipage vers le laboratoire en orbite. Cette réalisation est facilitée par la flotte de boosters testés en vol de SpaceX. SpaceX a actuellement 10 boosters vétérans dans ses réserves de roquettes et trois nouveaux boosters lourds qui seront utilisés pour une prochaine mission militaire. SpaceX s’est appuyé sur ses grands voyageurs, ayant maintenant lancé plus de fusées rénovées que de nouvelles.

Une fusée SpaceX Falcon 9 lance 60 satellites Internet Starlink depuis la Floride le 24 novembre 2020. (Crédit d’image: SpaceX)

Pour lancer son ère de réutilisation rapide, SpaceX a lancé une version améliorée de son cheval de bataille, le premier étage Falcon 9 Block 5, en 2018. Cette itération améliorée a reçu une foule de nouvelles fonctionnalités, y compris un système de protection thermique plus robuste, le titane des ailettes de grille, un interétage plus durable (le matériel qui relie les deux étages de la fusée) et des moteurs plus puissants.

Emballant maintenant plus de 1,7 million de livres de poussée, le Falcon 9 amélioré a fonctionné de manière fiable (bien que la fusée ait connu deux avortements de la rampe de lancement ces derniers mois) depuis le lancement de sa première charge utile en 2018, un satellite de communication pour le Bangladesh. Avec ce lancement en 2018, la société a fait ses adieux aux Falcons modérément réutilisables du passé, inaugurant une nouvelle ère dans laquelle la même fusée a la capacité de voler plusieurs fois.

Depuis, SpaceX travaille à perfectionner sa technologie de fusée réutilisable. Ses antécédents en matière de fusées éprouvées en vol lui ont même valu le droit de lancer des charges utiles militaires et de sécurité nationale américaines ainsi que des astronautes sur des fusées précédemment utilisées.

Et maintenant, la société a lancé et fait atterrir la même fusée un record sept fois.

En relation: Faites du stop dans l’espace (et retour) sur un SpaceX Falcon 9 dans cette superbe vidéo

Une mégaconstellation Starlink

SpaceX vise Mars et espère contribuer à faire de l’humanité une espèce multiplanétaire. Pour aider à collecter des fonds pour atteindre cet objectif audacieux, la société a élaboré un plan pour couvrir la Terre avec une couverture Internet diffusée par un réseau de satellites à large bande. Cette mégaconstellation Starlink serait constituée de milliers de satellites, volant à proximité de la planète en orbite terrestre basse.

Avec le lancement de ce soir, la société a maintenant envoyé plus de 900 des satellites à écran plat d’un quart de tonne dans l’espace – une étape importante qui aidera SpaceX à déployer son service Internet Starlink. Il y a encore des obstacles réglementaires à surmonter et plus de satellites à lancer avant que le service puisse être offert à l’échelle mondiale, mais les premiers tests sont prometteurs, ont déclaré des représentants de l’entreprise.

La mégaconstellation Starlink de SpaceX a un objectif principal en tête: fournir un accès Internet haut débit plus abordable dans le monde entier, en particulier pour les zones rurales et éloignées. À cette fin, la société avait initialement prévu une flotte de 1 440 satellites, mais a depuis obtenu l’approbation de milliers d’autres.

La Commission fédérale des communications des États-Unis a autorisé SpaceX à lancer jusqu’à 12 000 satellites à large bande à écran plat, mais SpaceX ne s’arrêtera peut-être pas là. La société a indiqué qu’elle pourrait demander l’autorisation de lancer jusqu’à 30 000 satellites Starlink supplémentaires pour transmettre des signaux Internet à haut débit et à faible latence.

En relation: Pourquoi les satellites Starlink de SpaceX ont pris les astronomes au dépourvu

Tests bêta

Le service Internet en plein essor a déjà fait l’objet d’un programme de test bêta privé dans lequel les employés de l’entreprise mettent le service à large bande à l’épreuve. Selon les rapports des membres de l’équipe SpaceX, les données actuelles indiquent que le service peut prendre en charge plusieurs flux haute définition en même temps.

SpaceX a récemment déployé un programme public de test bêta, invitant les utilisateurs à acheter l’équipement au sol, puis à tester le service. Le programme de test, baptisé «Better Than Nothing Beta», oblige les utilisateurs à acheter l’équipement au sol Starlink pour 499 €, puis à payer des frais mensuels de 99 € pour un service actif.

Le test bêta public initial était limité, mais d’autres invitations devraient sortir en janvier avant le déploiement du service officiel. Les ingénieurs de projet ont organisé une AMA Reddit («Ask Me Anything») au cours du week-end où ils ont répondu aux questions sur le service.

“Starlink est un système extrêmement flexible qui s’améliorera avec le temps à mesure que nous rendrons le logiciel plus intelligent. La latence, la bande passante et la fiabilité peuvent tous être considérablement améliorés”, ont écrit les ingénieurs sous le nom d’utilisateur Reddit “DishyMcFlatface”, surnom de SpaceX pour l’antenne parabolique Starlink .

L’équipe Starlink a également révélé que SpaceX “augmente régulièrement l’accès au réseau au fil du temps pour attirer le plus de personnes possible”, a écrit l’équipe sur le fil AMA. “Notamment, nous prévoyons de passer d’une version bêta limitée à une version bêta plus large fin janvier, ce qui devrait donner à davantage d’utilisateurs la possibilité de participer.”

“Attendez-vous à voir les vitesses de données varier de 50 Mbps [megabits per second] à 150 Mbps et latence de 20 ms [milliseconds] à 40 ms au cours des prochains mois alors que nous améliorons le système Starlink. Il y aura également de brèves périodes sans connectivité du tout », a déclaré l’invitation, qui a été publiée sur Reddit par un utilisateur dans l’État de Washington et un autre dans le Wisconsin.

Dans l’AMA, les membres de l’équipe Starlink ont ​​répondu à des questions sur la latence et les abandons rencontrés par les utilisateurs.

“Vous devriez penser à la communication entre l’antenne Starlink et le satellite dans l’espace comme un” faisceau maigre “entre Dishy et le satellite”, ont-ils écrit. “Ainsi, comme le satellite passe rapidement au-dessus de votre tête, s’il y a une branche ou un poteau entre l’antenne et le satellite, vous perdrez généralement la connexion (note – les obstructions provoquent généralement des pannes et non des vitesses réduites!).

L’équipe Starlink a également expliqué comment l’antenne localise les satellites. “[The dish] est capable de scanner électroniquement le ciel en quelques millisecondes et de se verrouiller dans le ciel du satellite, même s’il se déplace à 17 500 mph au-dessus de sa tête », a répondu DishyMcFlatface.« Lorsqu’il détecte un satellite, le Starlink se concentre sur sa position et fait une demande à rejoignez Internet. Après cela, l’antenne est capable de télécharger un calendrier des prochains satellites à qui parler, et avec cela, elle peut pointer directement vers les satellites le moment venu. “

L’équipe Starlink a également déclaré qu’elle était ouverte aux idées des utilisateurs sur la façon d’améliorer l’expérience plug-and-play. “Nous avons consacré beaucoup d’efforts et avons parcouru des tonnes et des tonnes d’idées créatives sur la façon de rendre cette expérience aussi simple que possible – y compris des solutions de montage, le pointage automatisé de la parabole et le déballage général”, ont écrit les ingénieurs du projet .

Duo dynamique

Dans le cadre de ses efforts de récupération, SpaceX a déployé l’un de ses bateaux de récupération à double carénage – GO Ms. Chief. (Les carénages de charge utile entourent les satellites, les protégeant lors du lancement. Les carénages SpaceX reviennent sur Terre en deux morceaux.)

L’autre bateau, GO Ms. Tree, est toujours sur la touche après avoir été endommagé lors d’une mission précédente. Le navire a été repéré quittant Port Canaveral cette semaine et effectuant potentiellement quelques essais en mer avant de revenir en service.

Pour aider GO Mme Chief, l’un des navires de récupération Dragon de SpaceX, GO Searcher, a été converti en receveur de carénage pour aider les efforts de récupération dans l’intervalle.

Les efforts de récupération avec GO Ms. Chief devraient avoir lieu environ 45 minutes après le lancement.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.