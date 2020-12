La France signale 12923 nouvelles infections et 214 décès par coronavirus en 24 heures

, 5 décembre () –

Le ministère français de la Santé a signalé 12 923 nouvelles infections et 214 décès par coronavirus enregistrés au cours des dernières 24 heures ce samedi, portant le pays à 2 281 475 cas confirmés et 54 981 décès dus à la nouvelle maladie.

Le bulletin comprend également 26 070 patients hospitalisés, 241 de moins que vendredi et 169 358 sorties au total après avoir ajouté 1 006 dans les dernières heures. On compte 3 230 patients dans les unités de soins intensifs (63 de moins que le vendredi) et 125 nouvelles admissions dans ces unités (38 de moins).

La France est le cinquième pays au monde en nombre d’infections, le 22e en nombre de cas « par habitant », même si elle a déjà réussi à plier la courbe de la deuxième vague d’infections avec des données déjà loin du maximum de plus de 50000 contagions quotidiennes début novembre.

