La France signale 12489 nouvelles infections et 116 décès par coronavirus

La direction générale de la santé du gouvernement français a fait état ce dimanche de 12.489 nouveaux cas et 116 décès par coronavirus au cours des dernières 24 heures enregistrées, des chiffres en ligne avec les derniers jours une fois la parenthèse de fin d’année passée.

Au total, la France cumule 2 655 728 cas de contagion et 65 037 décès par coronavirus depuis l’arrivée du virus dans le pays. Ces chiffres confirment un léger rebond des infections après la première vague avec son pic en avril et la deuxième vague avec son pic en novembre.

Le bulletin comprend également les données de 24 813 patients hospitalisés, 322 de plus que samedi, et 656 nouvelles admissions à l’hôpital, 11 de plus que samedi.

Il y a 2 674 patients dans les unités de soins intensifs, 33 de plus et 101 patients qui sont entrés dans l’USI. Il y a 212 nouvelles sorties pour un total de 195 386 patients qui ont pu rentrer chez eux après avoir surmonté la maladie dans un centre de santé.

