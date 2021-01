La France s’engage à accélérer le rythme du programme de vaccination contre les coronavirus

, 5 janv. () –

Le gouvernement français a promis ce mardi d’accélérer le programme de vaccination contre le coronavirus, au milieu des critiques reçues, et a choisi « d’amplifier, d’accélérer et de simplifier » la stratégie des autorités face à la pandémie.

Le ministre français de la Santé, Olivier Veran, a indiqué dans des déclarations à la radio RTL qu’à l’heure actuelle « une phase d’initiation est en cours » et a fait valoir qu ‘ »on savait que (la vaccination) ne serait pas massive ». Ainsi, il a déclaré que cela nécessitait «une logistique très importante».

Cependant, il a assuré que le taux de vaccination allait bientôt augmenter et a révélé que « des centres de vaccination seront développés ». « La semaine prochaine, nous aurons 300 centres de vaccination et entre 500 et 600 seront accessibles d’ici la fin janvier », a-t-il déclaré.

Veran a souligné que « hier les 2 000 vaccinations ont été dépassées et ce jeudi elles vont augmenter de manière très importante ». «Nous allons être sur une courbe exponentielle», a-t-il soutenu, avant de souligner que les Français qui souhaitent se faire vacciner peuvent s’inscrire en ligne, par téléphone ou via l’appli TousAntiCovid.

Les autorités sanitaires françaises ont rapporté lundi dans leur dernier bilan qu’au cours des dernières 24 heures, 4022 cas de coronavirus et 380 décès avaient été détectés, ce qui place les totaux à 2,659,750 et 65415, respectivement, depuis le début de la pandémie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂