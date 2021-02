La France resserre les contrôles à la frontière allemande pour contenir le COVID-19

, 25 février () –

Le gouvernement français a annoncé qu’il exigerait la présentation d’un test de coronavirus négatif pour accéder au district de la Moselle depuis l’Allemagne, après que les taux de contagion ont monté en flèche dans cette région ces derniers jours.

L’exécutif a expliqué dans un communiqué qu’après les « contacts étroits » entretenus avec les autorités allemandes, il a été jugé nécessaire de renforcer la surveillance dans la zone, même si les travailleurs frontaliers seront exemptés du RAP, qui sera obligatoire pour le reste des voyageurs.

Le ministère français de la Santé a indiqué que la surveillance policière sera renforcée de part et d’autre de la frontière, tout en confirmant un renforcement des tests pour tenter de suivre le plus de cas possible en Moselle et une plus grande expédition de vaccins.

Le gouvernement français progresse ainsi dans sa stratégie de maîtrise du virus dans les zones où la prévalence a récemment augmenté et qui touchent le sud et le nord du pays. Mercredi, les autorités ont annoncé un verrouillage de la région de Dunkerque, le jour même où la France a de nouveau confirmé plus de 30000 cas de COVID-19 en 24 heures.

