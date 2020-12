La France reprendra ses voyages avec le Royaume-Uni ce mercredi après les avoir suspendus en raison d’une nouvelle souche de COVID-19

, 22 déc. () –

La France reprendra ses voyages par voie terrestre, maritime et aérienne avec le Royaume-Uni ce mercredi, après l’avoir suspendu dimanche en raison de la nouvelle souche de COVID-19 trouvée sur le territoire britannique.

« Les avions, les navires et les Eurostars – trains qui relient Londres, Paris et Bruxelles via l’Eurotunnel – reprendront le service demain matin », a annoncé le ministre français des Transports, Baptiste Djebbari, dans son compte de réseau social Twitter

Les citoyens français, les résidents français et ceux qui « ont une raison légitime » pourront entrer en France depuis le Royaume-Uni, a détaillé Djebbari. Tous les individus devront soumettre un test de diagnostic COVID-19 négatif.

Djebbari a remercié le ministre britannique des Transports, Grant Shapps, pour le « travail incroyable » accompli au cours des 48 dernières heures.

Celui-ci, pour sa part, a également signé l’accord sur le réseau social précité, mais a souligné que les transporteurs «pas encore» peuvent entrer dans le comté de Kent, garantissant plus d’informations à cet égard dans les prochaines heures. Plus de 1500 camions restent bloqués dans le Kent en raison de la fermeture de la frontière terrestre avec la France

Le Royaume-Uni est dans l’œil de l’ouragan après avoir confirmé l’existence d’une nouvelle souche de COVID-19, qui serait 70% plus contagieuse.

À la suite de sa découverte, des dizaines de pays ont imposé des restrictions de voyage avec le pays et, au niveau local, cela a été l’une des raisons du confinement établi à Londres et dans le sud-est du pays par le gouvernement de Boris Johnson.

