La France réduit considérablement son bilan de cas quotidiens de coronavirus mais confirme plus de 28000 infections

Le ministère français de la Santé a signalé mercredi une baisse significative de son bilan de cas quotidiens de COVID-19 et confirmé plus de 28 000 cas supplémentaires, contre plus de 45 500 vérifiés la veille.

Plus précisément, les autorités sanitaires françaises ont enregistré 28 383 infections au cours des dernières 24 heures, ce qui a porté le décompte mondial de la France à 2 065 138 personnes infectées. Le pays, l’un des plus durement touchés par la deuxième vague de COVID-19, est devenu mardi le premier pays européen à dépasser la barrière positive des deux millions.

Quant aux décès dus à la maladie, la France, qui est actuellement sous son deuxième confinement, maintient un chiffre similaire à celui confirmé mardi. Le ministère français de la Santé a signalé 425 nouveaux décès, alors que la veille ils étaient 473.

En référence à la situation hospitalière, les données proposées par le ministère de la Santé montrent que 32.842 personnes restent hospitalisées dans le pays en raison de la maladie causée par le nouveau coronavirus, soit 2428 de plus que mardi. Parmi ceux-ci, 4 775 personnes sont dans des unités de soins intensifs, 357 de plus admises au cours des dernières 24 heures.

