La France prévoit de commencer à administrer le vaccin COVID-19 fin décembre

La France prévoit de démarrer son plan de vaccination contre le COVID-19 fin décembre, suite à l’autorisation de l’Agence européenne des médicaments (EMA) pour le vaccin de Pfizer et BioNTech, prévue le 21 décembre, comme l’a rapporté ce mercredi le Premier ministre français, Jean Castex.

Castex a présenté la stratégie de vaccination de la France en fin d’après-midi, qui a demandé 200 millions de doses de vaccin à Pfizer et BioNTech pour vacciner 100 millions de Français.

Comme détaillé, les autorités françaises ont prévu un plan en trois phases et les premières personnes à recevoir le médicament seront les plus âgées. Cette première durera pendant une période qui oscillera entre six et huit semaines.

Dans le deuxième groupe, «environ 14 millions de personnes» qui présentent «un facteur de risque lié à l’âge ou à une maladie chronique» seront vaccinées, ainsi que «certains professionnels de la santé». Le reste de la population sera la cible de la troisième phase, qui débutera «à la fin du printemps».

Le vaccin Pfizer et BioNTech nécessite deux doses avec un espace de 21 jours entre les deux injections. En ce sens, Castex a annoncé que la France proposera une consultation médicale avant la vaccination et qu ‘ »aucun vaccin ne sera administré sans avoir exprimé le consentement éclairé » du candidat à recevoir le médicament.

Lors de la présentation du plan de vaccination, Castex a réitéré que le début de la vaccination « ne marquera pas la fin de la pandémie » et a averti que les campagnes de dépistage pour diagnostiquer la maladie et les incitations à l’auto-isolement seront prolongées au cours du prochain mois.

Dans ce contexte, il a annoncé que chaque personne dont le test positif au COVID-19 se verra offrir la visite d’une «équipe de santé et de soutien social» pour renforcer l’isolement, un investissement qu’il a qualifié d ‘«important» et qui «mobilisera plus de 1 500 infirmières et 3 000 travailleurs sociaux par jour », selon le journal« Le Figaro ».

Le ministère français de la Santé a confirmé ce mercredi 17615 nouvelles infections au COVID-19 et 289 autres décès, le premier jour où le pays vit sous un couvre-feu plus strict, qui court de 20h00 à 6h00. après avoir quitté l’accouchement partiel mardi.

À ce jour, 2 409 062 personnes ont été infectées par la maladie en France, dont 59 361 personnes décédées des suites de cette maladie, selon les données fournies par les autorités sanitaires françaises.

En référence à la situation hospitalière, 25 282 personnes au total – 1 664 de plus que mardi – restent hospitalisées avec la maladie en France.

