La France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni proposent des « mesures » contre ceux qui font obstacle à la réconciliation libyenne

Les gouvernements de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et du Royaume-Uni ont applaudi les résultats de la dernière série de contacts entre les parties opposées en Libye et sont confiants quant aux avancées futures, principalement pour former un nouveau gouvernement d’unité, mais ont averti qu’ils prendraient des «mesures». « contre ceux qui » font obstruction « au processus.

Le Forum de dialogue politique libyen (LPDF), qui réunit le gouvernement d’unité basé à Tripoli et l’administration Tobrouk, soutenu militairement par les forces fidèles à Khalifa Haftar, a jeté les bases entre le 7 et le 15 novembre pour avancer vers un gouvernement d’unité nationale qui peut diriger le pays jusqu’aux prochaines élections, prévues le 24 décembre 2021.

«C’est une étape importante pour restaurer la souveraineté de la Libye et la légitimité démocratique de ses institutions», selon Paris, Berlin, Londres et Rome, qui dans un communiqué conjoint ont préconisé que le nouveau forum, qui démarre ce lundi en ligne, servir à déterminer la composition exacte des nouvelles institutions, au sein desquelles se trouve un nouveau Conseil de Présidence.

En ce sens, ils espèrent qu’il pourra y avoir «consensus sur un nouveau cadre de gouvernement uni», première étape d’une transition qui résiste dans ce pays d’Afrique du Nord depuis près d’une décennie. La Libye est dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi et deux administrations se disputent le pouvoir politique depuis les élections de 2014.

Parvenir à un consensus, ont souligné les gouvernements européens, « enverrait un signal fort d’unité et que les Libyens sont maîtres de l’avenir politique ». « Plus que jamais, nous sommes aujourd’hui du côté de la grande majorité des Libyens qui rejettent le » statu quo « , toute option militaire ou violente pour résoudre la crise et le terrorisme », ont-ils déclaré.

« Nous partageons leur opposition à toute ingérence étrangère et soutenons leur volonté de se joindre à un dialogue pacifique et patriotique », ont ajouté les quatre gouvernements qui ont signé cette note, qui appelle également à la pleine application du cessez-le-feu convenu le 23 mai. octobre.

La France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni ont applaudi le travail de médiation des Nations Unies, personnalisé chez l’envoyée spéciale Stepahnie Williams, et font confiance à l’organisation internationale pour participer à un mécanisme sur «l’utilisation transparente» des revenus pétroliers , de manière à ce que la population locale puisse bénéficier de l’une des industries clés pour le développement économique du pays.

Si les progrès nécessaires ne sont pas réalisés, les «mesures» proposées par les quatre pays européens pourraient également être dirigées contre ceux qui détournent des fonds publics ou commettent des violations des droits de l’homme, selon le communiqué conjoint publié ce lundi.

