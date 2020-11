La France enregistre environ 36000 cas et 329 décès en une seule journée

, 11 novembre () –

Les autorités sanitaires françaises ont enregistré ce mercredi 35879 nouveaux cas de coronavirus et 329 décès dus à la maladie, ce qui place plus de 1,8 million d’infections depuis le début de la pandémie et 42536 décès.

Le ministère de la Santé a averti que la situation est de plus en plus «tendue» dans les unités de soins intensifs du pays. Le dernier jour, 351 personnes ont été admises aux soins intensifs dans tout le pays.

Au total, 31 918 personnes sont déjà hospitalisées dans toute la France, dont 4 789 sont hospitalisées dans ces unités.

Le pays a enregistré son plus grand nombre de morts en une seule journée lundi, avec 551. L’ancien nombre le plus élevé a été enregistré le 6 avril, avec 613 morts en une journée.

