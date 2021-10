in

Des écrivains, des artistes, des poètes, un virologue, des militants et des cinéastes sont parmi les sommités nommées comme boursiers MacArthur de cette année.

Des écrivains, des artistes, des poètes, un virologue, des militants et des cinéastes sont parmi les sommités nommées comme boursiers MacArthur de cette année. La Fondation John D. et Catherine T. MacArthur a annoncé mardi que 25 personnes recevront chacune 625 000 € sur cinq ans à utiliser à leur guise. La fondation basée à Chicago a décerné les « subventions de génie » chaque année depuis 1981 pour aider à poursuivre les recherches de personnes au talent exceptionnel.

Les boursiers 2021 sont :

Hanif Abdurraqib, 38 ans, Columbus, Ohio, critique musical, essayiste et poète forgeant un style distinctif de critique culturelle et artistique à travers le prisme de la musique populaire et de l’autobiographie.

Daniel Alarcón, 44 ans, New York, écrivain et producteur de radio relatant les liens sociaux et culturels qui unissent les communautés hispanophones à travers les Amériques.

Marcella Alsan, 44 ans, Cambridge, Massachusetts, médecin-économiste enquêtant sur le rôle que jouent l’héritage de la discrimination et la méfiance qui en résulte dans la perpétuation des disparités raciales en matière de santé.

Trevor Bedford, 39 ans, Seattle, virologue informatique développant des outils pour le suivi en temps réel de l’évolution du virus et de la propagation des maladies infectieuses.

Reginald Dwayne Betts, 40 ans, New Haven, Connecticut, poète et avocat promouvant l’humanité et les droits des individus qui sont ou ont été incarcérés.

Jordan Casteel, 32 ans, New York, peintre capturant les rencontres quotidiennes avec des personnes de couleur dans des portraits qui invitent à la reconnaissance réciproque de notre humanité commune.

Don Mee Choi, 59 ans, Seattle, poète et traducteur témoignant des effets de la violence militaire et de l’impérialisme américain sur les civils de la péninsule coréenne.

Ibrahim Cissé, 38 ans, Pasadena, Californie, 38 ans, biophysicien cellulaire développant des outils de microscopie pour étudier les processus sous-cellulaires qui sous-tendent la régulation et les dysfonctionnements génétiques.

Nicole Fleetwood, 48 ans, New York, historienne de l’art et conservatrice élucidant la signification culturelle et esthétique des arts visuels créés par des personnes incarcérées.

Cristina Ibarra, 49 ans, Pasadena, Californie, réalisatrice de documentaires créant des récits nuancés sur les communautés frontalières, souvent du point de vue des jeunes Chicana et Latina.

Ibram X. Kendi, 39 ans, Boston, historien et critique culturel américain faisant avancer les conversations sur le racisme anti-noir et les possibilités de réparation dans diverses initiatives et plateformes.

Daniel Lind-Ramos, 68 ans, Loiza, Porto Rico, sculpteur et peintre transformant des objets du quotidien en assemblages qui parlent des connexions globales inhérentes aux héritages afro-caribéens et diasporiques.

Monica Muñoz Martinez, 37 ans, Austin, Texas, historienne publique mettant en lumière des cas longtemps obscurcis de violence raciale le long de la frontière américano-mexicaine et leurs répercussions dans le présent.

Desmond Meade, 54 ans, Orlando, Floride, militant des droits civiques œuvrant pour restaurer le droit de vote des citoyens anciennement incarcérés et supprimer les obstacles à leur pleine participation à la vie civique.

Joshua Miele, 52 ans, Berkeley, Californie, concepteur de technologies adaptatives développant des dispositifs permettant aux personnes aveugles et malvoyantes d’accéder aux technologies de tous les jours et aux informations numériques.

Michelle Monje, 45 ans, Palo Alto, Californie, neurologue et neuro-oncologue faisant progresser la compréhension des cancers pédiatriques du cerveau et des effets des traitements contre le cancer en vue d’améliorer les thérapies pour les patients.

Safiya Noble, 51 ans, Los Angeles, spécialiste des médias numériques mettant en lumière la manière dont les technologies numériques et les architectures Internet amplifient le racisme, le sexisme et les stéréotypes nocifs.

J. Taylor Perron, 44 ans, Cambridge, Massachusetts, géomorphologue déconstruisant les processus physiques qui créent des reliefs sur Terre et d’autres corps planétaires.

Alex Rivera, 48 ans, Pasadena, Californie, cinéaste et artiste médiatique explorant les problèmes liés à la migration vers les États-Unis et aux pratiques d’exploitation du travail avec une orientation militante.

Lisa Schulte Moore, 50 ans, Ames, Iowa, écologiste paysagiste mettant en œuvre des approches pertinentes au niveau local pour améliorer la qualité des sols et de l’eau et renforcer la résilience de l’agriculture en rangs.

Jesse Shapiro, 41 ans, Providence, Rhode Island, microéconomiste appliqué concevant de nouveaux cadres d’analyse pour faire progresser la compréhension des biais médiatiques, de la polarisation idéologique et de l’efficacité des interventions de politique publique.

Jacqueline Stewart, 51 ans, Academy Museum of Motion Pictures/University of Chicago, Los Angeles, chercheuse en études cinématographiques et conservatrice, veillant à ce que les contributions de cinéastes noirs négligés et des communautés de spectateurs aient une place dans l’imaginaire public.

Keeanga-Yamahtta Taylor, 49 ans, Princeton, New Jersey, historienne analysant les forces politiques et économiques sous-jacentes aux inégalités raciales et le rôle des mouvements sociaux dans la transformation de la société.

Victor J. Torres, 44 ans, New York, microbiologiste étudiant comment les agents pathogènes bactériens surmontent le système immunitaire et identifiant des thérapies potentielles.

Jawole Willa Jo Zollar, 70 ans, Tallahassee, Floride, chorégraphe et entrepreneur en danse utilisant le pouvoir de la danse et de l’expression artistique pour élever la voix des femmes noires et promouvoir l’engagement civique.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂