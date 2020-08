La fonction de vitesse pour Netflix vous permet de regarder du contenu plus rapidement ou plus lentement

Déjà fin octobre 2019 nous rapportions ici sur PlayCentral.de à propos du fournisseur de streaming Netflix sur une Fonction de vitesse fonctionne pour une vitesse de lecture variable. Incidemment, la fonction n’est pas particulièrement nouvelle, puisqu’elle est utilisée sur des plateformes comme YouTube ou des sites de podcast depuis plusieurs années.

Après le test de l’année dernière, qui selon une entrée de blog de Netflix a été très bien accueilli par les membres, les clients sélectionnés devraient désormais avoir la possibilité de visualiser le contenu en un seul. 1,25 et 1,5 fois le tempo regarder ou ceci autour de cela Réduire 0,25 et 0,5 fois. Tout d’abord, cette fonction est censée Appareils Android exécuter, tandis que les utilisateurs iOS ultérieurs seront ajoutés.

Critique de l’industrie cinématographique

L’année dernière, le long métrage a été principalement utilisé par des réalisateurs et des acteurs tels que Aaron Paul fortement critiqué. Après tout, le réalisateur décide de la rapidité avec laquelle un film doit être visionné. Cependant, le tweet de la star de «Breaking Bad» a maintenant été supprimé et l’enthousiasme général pour cette fonctionnalité semble s’être dissipé.

Les raisons en sont probablement les nombreux avantages pour Personnes handicapées être. Surtout les personnes sourdes et ayant des difficultés à lire apprécient la capacité de ralentir les sous-titres, selon des enquêtes approfondies. En revanche, les personnes malentendantes apprécient la possibilité d’écouter le contenu plus lentement, tandis que de nombreuses personnes malvoyantes sont habituées à entendre l’audio numérique beaucoup plus rapidement.

Plus que 80 pour cent des membres Netflix utilisez des sous-titres ou des légendes au moins une fois par mois. Beaucoup d’entre eux signalent également qu’ils utilisent du contenu synchronisé ou des sous-titres pour apprendre de nouvelles langues étrangères.

Étant donné que Netflix connaît les critiques de la fonction de vitesse, la plage de vitesses de lecture a été limitée et la vitesse doit être modifiée chaque fois qu’un nouveau contenu est consulté.

