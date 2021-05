La Fnac n’a pas Huawei P30: elle proposera un mobile similaire à ceux qui l’ont acheté pour 500 euros de moins en raison d’une erreur

Le mois dernier, les tribunaux se sont mis d’accord avec les consommateurs qui ont atteint acheter un Huawei P30 pour environ 500 euros de moins que la normale, en raison d’une erreur typographique de la FNAC. Pendant la période où le terminal a vu son prix réduit, la FNAC a reçu 12 911 commandes. Tous ont été annulés.

L’arrêt de la Cour supérieure de justice de Madrid a rejeté la dernière demande reconventionnelle de la FNAC, laissant l’entreprise obligée de livrer les 12911 Huawei P30 à un prix réduit de 124 ou 130 euros. La société a annoncé son engagement à se conformer aux sentences arbitrales et offrira un terminal similaire au Huawei P30, car il n’a plus de stock.

Il ne reste plus de Huawei P30

Le Huawei P30 a été lancé en mars 2019 comme le haut de gamme traditionnel de la marque, avec un prix de départ de 799 euros. En octobre de la même année, lorsque «l’erreur humaine» l’a mise en vente dans la boutique en ligne de la FNAC pour 124,90 euros pour les membres et 140 pour les non-membres, son prix était de 699 euros. Avec une remise de plus de 500 euros, un total de 12911 commandes ont été passées qui ont ensuite été annulés.

L’arrêt de la TSJM oblige la FNAC à proposer un terminal de caractéristiques égales ou supérieures pour le prix à acheter, soit 124,90 ou 140 euros. Deux ans plus tard, et sans la disponibilité de Huawei P30, la FNAC a signalé qu’elle travaillait avec un expert externe pour certifier des mobiles comparables, qui serait proposé à un prix réduit.

Autrement dit, au lieu de recevoir un Huawei P30 deux ans après son lancement, les utilisateurs qui ont une récompense en leur faveur du Conseil national d’arbitrage des consommateurs ils peuvent acheter un terminal équivalent pour 125 ou 140 euros, en fonction du prix auquel ils ont passé la commande.

Il appartient donc aux experts externes de déterminer qu’est-ce qu’un terminal similaire deux ans plus tard et avec un veto sur Huawei qui alourdit l’entreprise depuis plus d’un an, avec une réponse qui varie considérablement si le prix, la gamme, les fonctionnalités ou la marque sont pris en compte. Pour référence, vous pouvez aujourd’hui le Huawei P30 sur Amazon pour 480 euros.

