La finale en deux parties de Fast & Furious tournera dos à dos

Rapide furieux La star de la franchise Tyrese Gibson a confirmé que les deux derniers épisodes de la série se dérouleraient l’un après l’autre. Maintenant neuf films dans une franchise qui a commencé il y a deux décennies avec Le rapide et le furieux en 2001, la série dévoilera F9 dans les salles américaines ce mois-ci. Comme indiqué précédemment, tout se terminera avec Fast & Furious 10, alors que les acteurs et l’équipe se préparent pour un film en deux parties qui sera le dernier des La saga rapide série de films.

Heureusement, l’attente des fans entre le dixième et le onzième films ne devrait pas être si longue, car le plan est apparemment qu’Universal les tourne dos à dos. Dans une nouvelle interview avec Collider pour aider à promouvoir F9, la star de la série Tyrese Gibson a parlé des plans du studio pour les deux prochains films. Selon l’acteur, le réalisateur Justin Lin a l’intention de tourner Fast & Furious 10 et Fast & Furious 11 dos à dos pour garantir le moins de temps d’attente possible pour la conclusion en deux parties de la Rapide et furieux séries. De l’entretien :

« J’ai définitivement posé des questions sur le 10 et le 11. Il a été confirmé que nous allons tirer dos à dos et mettre les deux dans la boîte. Ce qui est intéressant. J’entends dire que nous allons beaucoup toucher des continents entre les deux. Je ne peux pas dire où, mais beaucoup. Les supérieurs impliqués dans cette franchise sont particulièrement conscients des fans et des supporters inconditionnels du monde entier. Nous portons tous un flambeau particulier de responsabilité et de savoir il y a une bête, et nous devons nourrir cette bête et lui donner ce qu’elle veut, ce qu’elle aime et ce à quoi elle est habituée. »

Les commentaires de Gibson semblent également suggérer que les deux derniers films apporteront des lieux très intéressants au Rapide et furieux la franchise. Tous les continents n’ont pas encore été présentés dans la série, mais F9 implique un voyage dans l’espace extra-atmosphérique. C’est vraiment incroyable de voir à quel point la série a progressé au cours des 20 dernières années, et même le frère de Paul Walker dit que le défunt acteur aurait eu un « coup de pied » F9.

Justin Lin dirige F9, de retour à la franchise après avoir dirigé les versements 3-6. La suite met en vedette Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Michael Rooker, Helen Mirren, Kurt Russell et Charlize Theron. John Cena fait également son Rapide et furieux débuts au cinéma en tant que Jakob Toretto, le frère de Dom Toretto de Vin Diesel. Lin voit F9 comme le premier volet d’une trilogie pour terminer correctement la série.

« Je le considérais comme un chapitre », a déclaré le réalisateur à THR en avril. « Il est devenu très clair pour moi que si nous devions faire cela, nous aurions besoin de biens immobiliers. Au crédit du studio, c’était comme, ‘Ouais, faisons-le.’ C’est ce que nous faisons depuis que je suis de retour… en le traitant presque comme une trilogie comme un chapitre final. »

F9 devrait sortir aux États-Unis le 25 juin. Il n’y a pas encore de date de sortie officielle attachée aux suites F10 et F11. Cette nouvelle nous vient de Collider.

