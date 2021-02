La finale de l’anime Black Clover arrivera avec une annonce majeure

La fin de l’anime Black Clover arrivera plus tôt que prévu. Bien qu’il arrivera avec une annonce importante et un événement pour ce même jour.

Il semble que l’une des séries japonaises les plus réussies en Europe atteigne un point maintenant. Et nous avons déjà une date pour le fin de l’anime de trèfle noir. Au moins pour l’instant.

Il a été annoncé via la page officielle (en japonais) de la série et via les réseaux sociaux. Le dernier épisode diffusé à la télévision japonaise sera celui correspondant au numéro 170. Ce chapitre Il sera diffusé le 30 mars. Autrement dit, cela coïnciderait avec la fin de la saison d’hiver de 2021.

Au fil des événements, il semble que nous verrons les événements qui nous conduisent au début de l’arc dans lequel nous nous trouvons. Sans spoilers, on peut voir la nouvelle formation des protagonistes et la révélation des origines du démon d’Asta.

Mais de peur que nous ne soyons trop déprimés, cet anime se termine arrivera avec une annonce importante qui se fera le même jour à 11h00 du matin, heure de la péninsule espagnole. Que pourrait être cette annonce? Eh bien, cela pourrait être quelque chose de similaire à ce qui s’est passé avec Kimetsu no Jaiba. C’est-à-dire que l’arc dans lequel on se retrouve dans le manga devient un film.

Le principal problème de Black Clover en ce moment est que l’anime est sur le point d’attraper le manga. Il ne reste pratiquement plus de chapitres et d’histoire à montrer. Et il semble que plutôt que de farcir Boruto (ou Naruto), ils ont préféré faire une pause.

La fin du manga et son histoire seront-elles proches maintenant que nous connaissons l’identité des démons? Si tel est le cas, un film comme point culminant aurait fière allure.