La finale de la maison du dragon aurait été divulguée en ligne

La Maison du Dragon La finale a apparemment été divulguée en ligne trois jours seulement avant la première de l’épisode. Cependant, le public doit se méfier des spoilers car ils arriveront bientôt sur les réseaux sociaux. Les rapports sont d’abord venus de divers utilisateurs sur Twitter avant qu’IGN ne confirme la nouvelle. Selon leur rapport, la fuite est un premier flux complet de l’épisode, ce qui signifie que le public pourrait vraisemblablement voir l’épisode dans son intégralité avant les débuts sur HBO Max.





Épisode 10, intitulé La reine noire, se concentrera sur les Black’s, ou les Targaryen, après le neuvième épisode centré autour des Green’s et de la famille Hightower. La finale devrait voir Rhaenyra (Emma D’Arcy) et Daemon Targaryen (Matt Smith) alors qu’ils apprennent le plan d’Alicent d’usurper le trône, plaçant son fils Aegon II comme héritier du trône de fer. Mais, bien sûr, Rhaenyra, nommée héritière par son père, le roi Viserys (Paddy Considine), ne sera pas contente, menant à ce qui sera certainement un épisode passionnant.

La reine noire est réalisé par Greg Yaitanes, avec Ryan Condal et Charmaine De Grate écrivant le scénario. La finale sera publiée ce week-end, en première sur HBO et HBO Max ce dimanche à 21 h HE. Les fans doivent éviter les médias sociaux, car les fuites entourant l’épisode à venir seront certainement discutées sans avertissement de spoiler approprié.





Maison du Dragon Cast offre leurs réactions à la finale

Après la diffusion du premier épisode de Maison du Dragon, le casting a parlé avec E! News et ont partagé leurs réactions à la finale. Bien sûr, les acteurs n’ont rien gâché, mais leurs déclarations laissent entrevoir ce à quoi nous pouvons nous attendre ce dimanche 23 octobre.

Eve Best, qui joue Rhaenys Velaryon, affirme que la finale était incroyable, en disant : « Je n’arrive pas à y croire ! Je n’arrive pas à y croire ! Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas ! » Olivia Cooke, qui a repris le rôle d’Alicent Hightower dans le sixième épisode, a déclaré: « Terreur, peur, peur. Je pense à la peur, à la peur, à la peur, à la peur immédiate. Et aussi à l’excitation. »

Milly Alcock, qui a joué Rhaenyra Targaryen pour les cinq premiers épisodes, affirme avoir pleuré en lisant le scénario de la finale. « J’ai littéralement pleuré. Je n’avais pas réalisé à quel point Rhaenyra allait être investie dans l’histoire quand j’ai auditionné. J’ai fait deux auto-cassettes et j’ai reçu un appel une semaine plus tard. Petit vieux moi, de l’autre côté du planète vivant littéralement dans le grenier de ma mère, lavant la vaisselle dans un restaurant. Puis je l’ai lu et je me suis dit : « Oh mon dieu, qu’est-ce qui se passe ? » Alors oui, j’ai juste pleuré. »

Les fans peuvent consulter la bande-annonce du dixième épisode ci-dessous, qui présente Daemon, Rhaenyra et ses fils alors qu’ils se battent contre le dragon dans ce qui sera certainement une finale épique. Assurez-vous donc de rester prudent si vous voulez attendre jusqu’à dimanche pour voir à quoi tout le drame a conduit, et syntonisez HBO ce dimanche à 21 h HE.