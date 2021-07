La fin du Professeur ? La dernière bande-annonce de La Casa de Papel 5 indique oui

Le vol d’argent est peut-être la série la plus populaire de toutes Netflix. Son exemple s’accorde parfaitement avec celui du phénix. Est-ce quand il a été publié pour la première fois pour Antenne 3 le niveau d’audience était si bas qu’il était sur le point d’être annulé. Cependant, un jour, la plateforme est tombée sur cette histoire et comme elle y voyait du potentiel, elle l’a acquise en 2017 pour la diffuser dans son catalogue. Le résultat? Un succès absolu. Tellement que Saison 5 de La Casa de Papel est sur le point de faire sa première et un nouveau teaser vient de sortir, cette fois, mettant en vedette Professeur en sérieuse difficulté. Voir.

La Casa de Papel 5 : Netflix dévoile une bande-annonce avec Le Professeur en détresse

Dans cette récente bande-annonce que Netflix vient de publier et le compte officiel de la série, on peut voir le Professeur en difficulté. Pour la première fois, dans presque toutes ces saisons, ce personnage qui semble avoir toujours le contrôle, jusque dans les moindres détails, est sur le point de s’effondrer complètement.

Enchaîné et incapable de bouger, c’est le sort du commandant Alicia Sierra. Seules quelques secondes de cette séquence permettent de détecter la nervosité et le désespoir du Professeur lorsqu’il ne peut pas gagner. Aura-t-il une dernière pièce ? Sortira-t-il de cet épisode immense ? o Sera-ce la fin définitive de ce personnage ?

La même chose, la saison 5 de La Casa de Papel sera de voir les infimes faiblesses de l’ensemble du groupe, mais surtout de lui, le cerveau derrière les braquages ​​magistraux qui ont été perpétrés. L’enseignant doit analyser, essayer de persuader et chercher des solutions en quelques millisecondes pour s’échapper à nouveau.

Quand La Casa de Papel 5 ouvre

La nouvelle saison de La Casa de Papel sortira en deux parties dans Netflix. Le premier sera le prochain 3 septembre et la seconde en fin d’année, 3 décembre. La série racontera les performances Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Miguel Herrán, Jaime Llorente, Rodrigo de la Serna, Najwa Nimri, Esther Acevo, Itziar Ituño et Pedro Alonso. Bien sûr, il peut y avoir des surprises concernant le casting qui n’ont pas encore été révélées.