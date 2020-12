La fin des Vikings est déjà sur Netflix: c’est ainsi que les fans réagissent

Vikings est devenu l’une des premières séries populaires avant l’explosion des services de streaming. La production lancée en 2013 a attiré des millions d’adeptes à travers le monde et a duré six ans. Comme tout a une fin, Ce 30 décembre, les derniers épisodes du programme sont arrivés et sont désormais disponibles sur Netflix: fans exprimés son émotion dans les réseaux avant de voir la descente. Découvrez leurs réactions!

Pas de spoilers

Le programme créé par History a présenté ses dix derniers chapitres mercredi à la fois sur Amazon Prime Video aux États-Unis et sur Netflix en Amérique latine. La première partie est sortie entre la fin de 2019 et le début de 2020 et les fans ont dû attendre près d’un an pour voir la seconde qui définissait toute l’histoire.

Vikings: réactions et mèmes avec la première des derniers épisodes

Une fois disponibles, les fans devraient faire preuve de courage car le dénominateur commun de leurs réactions était de pleurer. « La dernière saison de Vikings est sortie aujourd’hui, je suis prêt à pleurer », était le ton des commentaires parmi les millions d’adeptes que la série a aujourd’hui atteint sa clôture définitive.

Les derniers épisodes de Vikings en première et je commence à pleurer – NEGRAwest (@ yamimorillo0)

30 décembre 2020





De plus, un autre groupe a choisi de prendre la situation avec humour et a passé des mois amusants qui sont devenus viraux sur les réseaux. « Rainy day et les derniers épisodes de Vikings ont été téléchargés sur Netflix. Ce petit moment est connu sous le nom de bonheur et de chômage », un utilisateur a posté de manière ludique.

Les plus anxieux ont imaginé la fin de la série et se sont mis au marathon pour voir les dix épisodes de course à pied. « Je devais donner une conclusion satisfaisante, pas trompeuse. Si je pouvais trouver des fins satisfaisantes et justifiées, le public ressentirait la même chose », a annoncé le créateur Michael Hirst dans les dernières heures.

Les stars du casting se sont également exprimées sur les réseaux sociaux et ont dit au revoir à leurs personnages avec des posts émotionnels sur leurs comptes officiels.