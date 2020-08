La fin de Wizards soulève 6 grandes questions pour Tales of Arcadia: Rise of the Titans

Les fans de la saga fantastique Tales of Arcadia animée par CGI de Guillermo del Toro sur Netflix n’ont pas à dire au revoir pour l’instant. Comme annoncé vendredi, l’aventure devrait se poursuivre pour les personnages de Chasseurs de trolls, 3Below, et Assistants dans le film Netflix original Montée de la Titans en 2021, qui était promise à une finale spectaculaire par del Toro.

Issu de del Toro et Daniel Kraus ‘ Chasseurs de trolls série de livres, le monde interconnecté de Contes d’Arcadie lancé avec le 2016 Chasseurs de trolls, axé sur un garçon mortel, Jim Lake (Emile Hirsch), équilibrant le travail scolaire et traitant de la société cachée des trolls dans la petite ville de banlieue d’Arcadia. Il a été suivi par la série de science-fiction 2017 3 Ci-dessous, qui a exploré les exploits de deux frères et sœurs extraterrestres royaux, Krel (Diego Luna) et Aja, alors qu’ils se trouvaient bas en Arcadie.

Maintenant la mini-série Assistants met fin à la trilogie annoncée avec 10 nouveaux épisodes. Dans ce dernier opus, le sorcier adolescent de neuf siècles Douxie (Colin O’Donoghue), son fidèle acolyte métamorphe (Alfred Molina), et son Chasseurs de trolls les alliés sont entraînés dans un portail temporel qui les jette dans l’ancien Camelot. Magie, trolls, amulettes, drame révisionniste arthurien et une touche de technologie extraterrestre, tout y est.

Assistants laissé un cliffhanger: après avoir promis le Chasseurs de trolls gang une réunion un jour, Douxie et l’ancien être magique Nari (Angel Lin) se cachent dans une métropole pour éviter l’infâme Ordre des Arcanes. Le duo d’antagonistes magiques vêtus d’os est prêt à saisir leur ancien membre Nari et à ouvrir un sceau qui peut libérer la magie à travers le monde.

Protéger Nari de l’Ordre des Arcanes est probablement le conflit central de Rise of the Titans, qui est en production. Il est réalisé par Johane Matte, Franisco Ruiz Velasco et Andrew L. Schmidt et écrit par Marc Guggenheim, Dan Hageman et Kevin Hageman. Le tweet de Del Toro taquine une version du «premier trimestre 2021».

Mais comme tous les grands cliffhangers, Assistants laisse quelques questions brûlantes pour le film:

Comment les tâches de chasse aux trolls de Jim sont-elles affectées par la destruction de son amulette?

Dans sa forme humaine restaurée, Jim Lake demande s’il est toujours le chasseur de trolls. Son amulette magique emblématique a disparu maintenant, il ne lui reste donc ni son armure signature ni une épée. Comment la société troll de l’ancien Trollmarket apprendra-t-elle que l’amulette Trollhunter a disparu?

Qui tirera Excalibur de la pierre?

Nous savons tous comment se déroule le trope «l’épée dans la pierre». Bien qu’il essaie, Jim n’a pas encore été en mesure de sortir Excalibur, l’épée magique laissée par le roi Arthur déchu, préparant le voyage de Jim pour Rise of the Titans. Un tir suggère que Jim deviendra le porteur d’Excalibur. Il est logique que les acteurs épinglent Jim comme le candidat probable en raison de son noble caractère et de son expérience de Trollhunter. Mais n’écartons pas d’éventuelles boules de courbe. Nous n’avons pas encore vu si Jim est censé être le prochain porteur.

Les sorciers des haies souterraines joueront-ils un rôle dans le film?

L’atelier de réparation électronique Hex Tech sert de refuge temporaire aux personnages principaux de la seconde moitié de Assistants, mais la société elle-même est plutôt sous-étoffée. Comme le dit la directrice Zoe (Sandra Saad), les sorciers de la haie gagnent leur vie «en charmant l’électronique des mortels». Depuis combien de temps existent-ils en Arcadie?

Trois arrière-plan et soutenir les personnages humains dans 3 Ci-dessous se révèlent être une partie importante des sorciers souterrains. Zoe, qui a son magasin de disques à côté de la boutique de Douxie, se révèle être une sorcière et fait allusion à la chasse aux créatures magiques avec Douxie. Probablement, son apparence adolescente cache un statut séculaire comme celui de Douxie.

Nous voyons Seamus, l’ancien tyran de Krel, remonter un micro-ondes avec une baguette moderne. Nous voyons également la fille actuellement sans nom qui a donné un baiser au personnage d’arrière-plan chroniquement malchanceux Shannon dans 3 Ci-dessous. Pour Seamus et la fille, cela soulève la question: étaient-ils des pratiquants de magie pendant tout ce temps? Ou leur emploi les a-t-il formés à la magie? Peut-être après avoir rencontré les trolls de la série précédente, les Arcadiens ordinaires au-delà du cercle principal de Jim Lake ont grandi plus que d’accepter des êtres magiques cachés au point de participer à des relations magiques.

Espérons que Hex Tech pourra se reconstruire après tout le carnage de l’Ordre des Arcanes. Leur existence en Arcadie prouve que les sorciers souterrains pourraient être n’importe où dans le monde.

Comment le 3Below reviendra-t-il pour Rise of the Titans?

À la sortie de Assistants, un tweet de del Toro a annoncé: «TOUT LE MONDE – Et je veux dire, tout le monde, revient en 2021 pour un grand long métrage audacieux et spectaculaire qui relie toutes les parties des mythes!» Les retrouvailles sont donc en ordre.

Assistants réunit le gang avec Krel, le prince Akirdion qui a choisi de rester sur Terre à la fin de 3 Ci-dessous, sans s’enregistrer sur d’autres 3 Ci-dessous anciens élèves, Aja, Varvatos Vex, Zadra et Eli, qui sont tous partis pour la planète Akirdion-5. Ils sont sûrs de revenir pour le film, mais leur capacité est inconnue. En effet, Akirdion-5 serait probablement heureux d’aider la planète qui a abrité leur famille royale et Eli a besoin de retrouver son copain Creepslayerz Steve.

La dame du lac sera-t-elle libérée?

Douxie ne savait pas trop comment aider la Dame du lac (Kathleen Turner), bien qu’il exprime qu’il était mal que son maître Merlin (David Bradley) l’emprisonne. Bien qu’aucune promesse officielle n’ait été faite, Douxie ne serait pas à la hauteur de ses idéaux s’il ne trouve pas un moyen de libérer la Dame du Lac.

Et reverrons-nous Charlemagne?

Si del Toro promet que tout le monde sera là, il vaut mieux inclure Charlemagne. Parce que soyons honnêtes, Brian Blessed en tant que père dragon sage-cracking Charlemagne est le meilleur et les gardiens d’Arcadia pourraient utiliser son thé, ses tartes, sa sagesse sagace et ses blagues de père.