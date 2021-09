La fin alternative de Shang-Chi a changé le destin d’un personnage majeur

À un moment donné, vous saviez où vous en étiez avec un film – il avait un début, un milieu et une fin définitive. Ensuite, de nombreux cinéastes ont commencé à partager des histoires sur la façon dont leur film aurait pu se terminer différemment, ou dans certains cas sur la façon dont ils ont tourné une fin différente qui ne convenait pas au public test, et avec la naissance de la vidéo personnelle, ces fins alternatives sont devenues partie intégrante du processus de réalisation d’un film pour beaucoup. Marvel ne fait pas exception, car il y a eu de nombreuses fois où ils ont proposé des scénarios, des fins et même des personnages alternatifs, et il semble Shang-Chi et la légende des dix anneaux ne fait pas exception puisque le réalisateur Destin Daniel Cretton a révélé qu’il y avait une fin alternative pour un personnage qui n’est pas sorti vivant du film.

Parler à Divertissement ce soir, Destin Cretton a révélé que dans une version du film, le père de Shang-Chi, Wenwu, alias The Mandarin, n’atteignait pas sa fin. Bien qu’à bien des égards, la mort du chef des Dix Anneaux soit nécessaire pour que les Anneaux se retrouvent avec Shang-Chi, mais il existe toujours des moyens de contourner ce genre de complot, et dans une réalité alternative potentielle, il y avait une option pour que Wenwu vive.

« Certaines choses fonctionnent et d’autres non. Nous recherchons constamment la version de l’histoire qui semble la plus authentique pour les personnages », a déclaré Cretton à Entertainment Tonight. « Je veux dire, même si ces personnages opèrent à un niveau très lyrique, il y a toujours des choses que vous essayez qui ressemblent à des tricheurs. Et c’était l’un d’entre eux. Mais, vous savez, aussi dans le MCU, tout peut arriver. »

Dans le film en l’état, Wenwu a son âme aspirée de son corps par Dweller in Darkness, qui transmet les Dix Anneaux à Shang-Chi et lui permet finalement de vaincre le méchant dragon. Comment tout cela aurait pu se produire si Wenwu vivait est quelque chose que nous pouvons découvrir ou non lorsque le film sortira sur Blu-Ray et DVD, lorsque le résultat alternatif pourrait être l’une des scènes supprimées attendues à inclure.

Avec le départ de Wenwu, le film met en place un nouveau chef de l’organisation Ten Rings, dont il est promis qu’il reviendra à l’avenir. aurait pu être exprès, et il pourrait apparaître dans une sortie ultérieure pour Shang-Chi, comme le taquine Cretton dans ses commentaires supplémentaires.

« Si vous regardez dans les bandes dessinées, si vous regardez cette séquence de générique de fin, ce n’est pas… Vous n’avez pas besoin de creuser très profondément pour au moins vous orienter dans une direction. (Rires.) C’est définitivement là. «

Les crédits postaux du film mettent également Shang-Chi directement en contact avec deux membres de l’équipe des Avengers, l’alignant ainsi bien pour le prochain film collaboratif des Avengers, dans le futur. Pendant ce temps, comme nous le savons avec Marvel, on ne sait pas exactement où le héros de Simu Liu apparaîtra ensuite, mais nous continuerons à regarder le développement MCU alors que nous nous dirigeons plus profondément dans le multivers et vers le très répandu Guerres secrètes spectacle. Cette nouvelle vient de ComicBook.com.

