La fille de Gordon Ramsay, Tilly, critique l’animatrice de radio pour l’avoir qualifiée de « potelée »

Steve Allen parlait de son émission LBC lorsqu’il a commenté le poids de Tilly et a critiqué sa capacité à danser après l’avoir regardée Venez danser strictement.

Tout en prenant le message d’un auditeur, le DJ a déclaré qu’il s’ennuyait « déjà d’elle » et qu’il pensait qu’elle était une « petite chose potelée ».

Il a dit: « Tilly Ramsay est sur Celebrity MasterChef Australie, est-elle? Eh bien, elle ne peut pas s’épanouir et bien danser, je m’ennuie déjà avec elle.

« C’est une petite chose potelée, n’est-ce pas ? Tu as remarqué ? C’est probablement son père qui cuisine, j’imagine.

Crédit : PA

Eh bien, l’influenceuse a maintenant critiqué les commentaires, exhortant Allen à être plus gentil avec ses mots et disant qu’elle ne laisserait personne faire de commentaires sur son poids.

Dans une publication sur Instagram, le jeune homme de 19 ans a déclaré: « J’essaie de ne pas lire et écouter les commentaires et la négativité, mais le fait d’être récemment appelé sur une station de radio nationale par un homme de 67 ans est un pas de trop.

« Steve, s’il te plaît, n’hésite pas à exprimer tes opinions, mais je mets fin aux commentaires sur mon apparence. C’est vraiment dommage que quelqu’un essaie de rendre une expérience aussi positive négative.

« Ce n’est pas le premier et ne sera certainement pas le dernier commentaire fait sur mon apparence et je l’accepte et j’apprends à m’accepter.

« Mais s’il vous plaît rappelez-vous que les mots peuvent faire mal et à la fin de la journée, je n’ai que 19 ans et je suis tellement reconnaissant pour toutes les opportunités incroyables auxquelles j’ai pu participer et je comprends qu’être aux yeux du public vient évidemment avec ce sont ses propres répercussions et j’en suis conscient depuis mon plus jeune âge.

« Cependant, je ne tolérerai pas les gens qui pensent que c’est bien de commenter publiquement et d’examiner le poids et l’apparence de quelqu’un. J’adore Tilly xx. »

Crédit : BBC/Instagram

Depuis la publication du message, des milliers de personnes sont venues la soutenir.

Un utilisateur a commenté : « À quelle vitesse nous oublions ce que les commentaires blessants peuvent faire pour la santé mentale de quelqu’un. Vous êtes une jeune femme puissante.

« Portez votre couronne la tête haute. »

Faisant écho aux sentiments, un autre a écrit: « Certaines personnes sont très méchantes. N’écoute pas les conneries … nous t’aimons, ma fille. »

« Tu es belle à l’intérieur comme à l’extérieur, Tilly. Souviens-toi, les gens comme lui disent ces choses à cause de leurs propres insécurités et problèmes, ne les écoute pas et fais toi, parce que tu es incroyable, ma fille. Nous t’aimons », a déclaré un troisième.

Tandis qu’un autre ajoutait: « Quel idiot il est, Tilly. Son type est et sera toujours là.