La fille d’Andrew Cuomo, Michaela Kennedy Cuomo, devient demisexuelle

Un peu moins d’un mois après avoir déclaré sur Instagram qu’elle était homosexuelle, Michaela Kennedy Cuomo, fille du gouverneur de New York Andrew Cuomo, a expliqué plus en détail ce qu’elle voulait dire, affirmant qu’elle était en fait « demisexuelle ».

Cuomo, 23 ans, a déclaré lors d’une conversation sur Instagram Live avec le militant et auteur Donato Tramuto, « Quand j’étais à l’école primaire, je craignais d’être lesbienne. Quand j’étais au collège, je suis sorti avec ma famille et mes amis proches comme bisexuel. Quand j’étais au lycée, j’ai découvert la pansexualité et je me suis dit : « C’est le drapeau pour moi. » «

Les personnes demisexuelles peuvent être homosexuelles ou hétérosexuelles, bisexuelles ou pansexuelles, et être de n’importe quel sexe – mais l’élément déterminant, a-t-elle déclaré à Tramuto, est qu’elles ne peuvent avoir une attirance sexuelle pour une personne que si cela s’accompagne également d’un lien émotionnel.

Andrew Cuomo avec ses filles Michaela Cuomo, Mariah Cuomo et Cara Cuomo sont vus à la World Pride NYC le 30 juin 2019 à New York. José Perez / GC Images

« J’en ai récemment appris davantage sur la demisexualité et je pense que cette identité résonne le plus en moi », a-t-elle ajouté.

Selon GLAAD, la demisexualité fait partie du spectre asexué et « fonctionne à partir de l’idée d’attraction primaire et d’attraction secondaire. L’attraction primaire est l’attirance pour les gens basée sur les premières impressions, telles que l’apparence ou l’odeur. L’attraction secondaire est l’attirance pour les gens qui se développe au fil du temps et se forme à partir de la relation que l’on a avec une personne et de son lien émotionnel. »

Tramuto est l’ancien PDG de Tivity Health et a fait un don au Robert F. Kennedy Center, où travaille la mère de Michaela, Kerry Kennedy.

Elle a noté lors de la discussion du 30 juin : « J’ai définitivement toujours rêvé d’un monde dans lequel personne n’aura à sortir, parce que la sexualité de tout le monde sera supposée fluide et ce n’est pas notre affaire. Mais dans un monde qui alimente de force l’hétérosexualité cisgenre , sortir du placard est un processus permanent de déballage des constructions sociales intériorisées et des stigmates. »