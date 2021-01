La fermeture d’Egoland interviendra dans une semaine … et cela n’a pas duré un mois

Cela n’a pas duré un mois et ils ont déjà dit au revoir. La fermeture d’Egoland est annoncée pour la semaine prochaine.

Le nom lui-même nous disait déjà comment les choses pouvaient se passer. Et bien sûr, les dernières controverses qui y ont eu lieu ont fini par faire des ravages. Maintenant, juste un mois après le début, le La fermeture d’Egoland est plus que confirmée. Et cela aura lieu le 3 février prochain.

Cette décision fait suite à de nombreux problèmes survenus tout au long de sa diffusion. Le dernier d’entre eux, des déclarations sexistes controversées de certains des joueurs qui ont quitté leur mère. Enfin, et après avoir quitté quelques jours après ces problèmes, la décision a été annoncée et est irrévocable:

EGOLAND fermera le 3 février. – EGOLAND (@InfoEGOLAND) 26 janvier 2021

De même, comme le dit le promoteur de l’idée (Alexby11), ce n’était pas son intention de faire quelque chose qui prendrait trop de temps. Et il est évident que, bien sûr, c’était irréalisable. De nombreux joueurs accédant au serveur privé de Rust commençaient à abandonner le jeu. Et si on ajoute à cela les controverses et les affaires internes continues, la fermeture a été l’une des conséquences plus qu’évidentes.

Bref, l’aventure de survie de plusieurs créateurs de contenu espagnols a commencé après les vacances de Noël et durera jusqu’au 3 février. Pas un mois. Allez, il devient Big Brother et le sang atteint la rivière.

Si vous souhaitez entendre les déclarations d’Alexby11 précité sur le sujet, il a lui-même laissé sur sa chaîne Twitter les raisons pour lesquelles il a décidé de fermer le serveur. Dans ce document, il déclare essentiellement qu’il appartient aux winflies de « manger de la merde » et c’est pourquoi il le ferme. Mais « bonne ambiance ».

▫️ IMPORTANT: clarifications ADMIN sur ce qui s’est passé et ce qui va se passer avec #Egoland 1/2 pic.twitter.com/5LHtZseALm – Clips Alexby 🎬 (@ClipsAlexby) 26 janvier 2021

La question est maintenant de savoir si, après cette expérience, quelqu’un osera faire quelque chose de similaire …