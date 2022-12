La fenêtre de sortie exacte de Rick et Michonne de Walking Dead taquinée par Star

Les fans ont attendu longtemps pour voir le retour de Rick Grimes dans The Walking Dead, et il semble qu’il reste encore un peu d’attente.

La fenêtre de sortie exacte de la série Rick et Michonne de The Walking Dead taquinée par Star

A un moment, Les morts qui marchentc’est Les films de Rick Grimes étaient l’une des offres à venir les plus attendues de la franchise. Ensuite, ils ne se sont pas matérialisés et, au fil du temps, les fans se sont éloignés de la série et de l’espoir d’obtenir une conclusion quelconque à l’histoire de Rick. Cependant, cette année a apporté la révélation surprise que Rick d’Andrew Lincoln obtiendra le sien Les morts ambulants série dérivée et sera rejoint par Michonne de Danai Gurira. Maintenant, Gurira a donné aux fans une idée plus claire du moment où ils pourront voir l’émission sur AMC.





Après avoir attendu si longtemps, il semble que le spectacle n’arrivera pas avant la fin de 2023. Tout en étant interviewé pour le 20 questions : sur la date limite podcast, l’actrice a expliqué que les fans pouvaient s’attendre à voir le premier épisode autour d’Halloween. Elle a dit:

FILM VIDÉO DU JOUR

«Je pense que c’est fin 2023. Je pense que c’est quelque part dans cette région. Halloween, là, après. Quelque part là-bas. C’est le but.

Bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation officielle de l’ordre du prochain Les morts ambulants des retombées seraient diffusées, la déclaration de Gurira coïncidait avec ce que les calendriers de production semblaient suggérer. Après avoir attendu si longtemps pour voir où Rick s’est retrouvé et ce qu’il adviendra de lui, une autre année ne fera pas beaucoup de différence pour ceux qui s’intéressent toujours à la série.





Les spin-offs de Walking Dead domineront le programme 2023 d’AMC

AMC

Malgré la fin de la série phare le mois dernier, 2023 donnera l’impression que Les morts qui marchent est très vivant et dynamique. Parallèlement aux nouvelles saisons d’émissions dérivées existantes, Craindre le mort-vivant et Contes de The Walking Deadil y aura un total de trois nouvelles séries, chacune se concentrant sur un ou deux personnages centraux de la série principale.

Le premier sera Ville morte, une émission centrée sur Negan et Maggie qui emmènera les personnages au cœur d’un New York infesté de zombies, où ils feront face à de nouvelles menaces de la part des vivants et des morts. La première bande-annonce de la série promettait une histoire sombre pour les deux personnages populaires, et où leur voyage les mènera, ou pourquoi ils sont là, reste à révéler.

Par la suite, Norman Reedus reprendra son rôle dans The Walking Dead : Daryl Dixon. Le personnage de Reedus a été vu pour la dernière fois à la fin de la finale de The Walking Dead. D’après les rapports précédents, on sait que son voyage le mènera en Europe, où son histoire est censée se croiser avec la finale du spin-off précédent, The Walking Dead: monde au-delà. Il y a une forte croyance que cela pourrait être lié à la recherche d’un moyen de mettre fin à l’apocalypse zombie, mais les détails exacts n’ont pas encore été révélés.

Avec Rick et Michonne le tournage devrait commencer en janvier, ce sera clairement la clôture de l’année prochaine Les morts ambulants chapitre. Reste à savoir s’il fera également partie du début d’un nouveau, mais Univers des morts-vivants Le directeur du contenu, Scott Gimple, a laissé tomber de nombreux indices selon lesquels il reste encore à venir Les morts qui marchent Dans les années à venir.