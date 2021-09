La femme de Michael Schumacher est restée en larmes après avoir raconté un accident de ski traumatisant

Le nouveau film s’annonce émouvant et donne un aperçu de sa vie, de sa carrière et de son accident inquiétant en 2013.

Corinna poursuit dans le documentaire : « Bien sûr, Michael me manque tous les jours. Mais il n’y a pas que moi qui le manque. Ce sont les enfants, la famille, son père, tout son entourage.

« Je veux dire, Michael manque à tout le monde, mais Michael est là. Différent, mais il est là et ça nous donne de la force, je trouve. »

Elle raconte : « Peu de temps avant que cela ne se produise à Méribel, il m’a dit : ‘La neige n’est pas optimale. On pourrait prendre l’avion pour Dubaï et y faire du parachutisme’. »

« Nous faisons tout notre possible pour améliorer Michael et le mettre à l’aise. Et simplement pour qu’il se sente notre famille, notre lien.