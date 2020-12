La femme de Josh Duggar, Anna Duggar, a confirmé qu’elle n’était pas enceinte du bébé n ° 7

Ceux qui suivent les Duggars savent tout sur Josh Duggar et sa femme, Anna Duggar. Josh est l’aîné des enfants de Jim Bob et Michelle Duggar, et il a eu de graves problèmes lorsque les médias ont eu vent de ses divers scandales en 2015. Depuis lors, Anna a maintenu sa présence sur les réseaux sociaux, mais les deux sont rarement vus sur TLC. Comptant sur.

Les fans ont beaucoup de questions pour Anna. Mais lorsqu’un fan a demandé à Anna si elle attendait le bébé n ° 7, elle l’a immédiatement arrêté. Voici ce qui s’est passé.

Josh et Anna Duggar ont 6 enfants ensemble

Anna Duggar et Josh Duggar posent lors de la 42e Conférence annuelle d’action politique conservatrice | Kris Connor / Getty Images

CONNEXES: L’épouse de Josh Duggar, Anna Duggar, a applaudi un fan qui a dit qu’elle ne semblait pas « se sentir très bien »

Jim Bob et Michelle sont connus pour leur grande famille. Le couple a choisi d’abandonner le contrôle des naissances et d’avoir autant d’enfants que Dieu leur a donné – et ce nombre a fini par être de 19. Bien que leurs enfants soient également chrétiens, il semble que beaucoup d’entre eux utilisent une forme de contrôle des naissances et n’espèrent pas le faire. ont autant d’enfants que leurs parents.

Quant à Josh et Anna, nous ne savons pas s’ils auront 19 enfants. Mais ils ont déjà une grande famille. Le couple a six enfants, et ils n’ont donné aucune indication qu’ils sont prêts à arrêter.

Anna a demandé si elle aurait aussi autant d’enfants que Jim Bob et Michelle dans le passé. «Jusqu’à présent, nos enfants ont à peu près 2 ans d’intervalle entre chacun, à ce rythme, le numéro 20 arriverait à 60 ans», a expliqué Anna à un fan d’Instagram. « Donc non, je ne pense pas que j’aurai 20. Je suis reconnaissant pour les six enfants que Dieu nous a donnés, et je chéris juste chaque jour et laisse l’avenir entre ses mains! »

Anna Duggar a clairement indiqué qu’elle n’était pas enceinte du bébé n ° 7

Cela fait un an que Maryella, les six bébés de Josh et Anna, est née. Anna a joyeusement partagé des mises à jour avec ses abonnés après la naissance de sa petite fille en novembre 2019. Et maintenant que Maryella a eu un an, l’enfant a eu son propre post Instagram de célébration.

«La petite Maryella a eu 1 an vendredi dernier!» Anna a sous-titré le message de sa fille. «Pouvez-vous croire que cela fait déjà plus d’un an qu’elle est arrivée?! Chaque jour, elle nous donne mille raisons de sourire – nous t’aimons Maryella!

Le message a reçu un certain nombre de commentaires doux. Et un fan a interrogé Anna sur le potentiel d’un autre bébé. «Vous attendez-vous?» questionna le fan.

À cela, Anna a répondu: «Non».

Il est probable que le couple aura plus d’enfants à l’avenir

Anna n’attend peut-être pas son septième enfant, mais il est probable qu’elle n’a pas fini d’avoir des enfants. Les critiques de la famille Duggar de Reddit soupçonnent qu’Anna et Josh auront huit à dix enfants au total, comme un critique se souvient qu’Anna a déclaré qu’elle voulait huit enfants dans une ancienne interview.

« Elle a dit avant qu’elle en voudrait huit, et étant donné leur âge et leur espacement d’environ deux ans, ce sera exactement cela », a écrit un utilisateur de Reddit.

D’autres ont également souligné qu’Anna et Josh pourraient choisir d’avoir des enfants dans la quarantaine. Alors que les Duggars font généralement la cour, se marient et ont des enfants au début de la vingtaine, ils accueillent les bébés à tout moment.

Anna est assez transparente avec ses partisans, nous sommes donc sûrs qu’elle annoncera avec plaisir quand elle et Josh attendront un autre enfant. D’ici là, nous sommes sûrs que nous aurons beaucoup plus de mises à jour via Instagram.

