La faute du malware sur votre mobile est Google, au moins 67%

Vous devez toujours vérifier l’application que vous allez installer et cela s’applique également à Google Play.

Les logiciels malveillants sur les téléphones Android sont un mal avec lequel nous devons vivre, que cela nous plaise ou non. Les téléphones sous le système d’exploitation Android ont toujours été en question quant à leur sécurité, bien que au fil des ans, cet aspect s’est amélioré.

La partie la plus frustrante de la question est qu’il s’agit d’un maladie des racines et difficilement évitable pour l’utilisateur, car 67% des logiciels malveillants présents sur nos téléphones Android proviennent de Google Play. Du moins, comme le dit une étude de l’IMDEA Software Institute.

Google Play: la passerelle vers les malwares

Le rapport sur les logiciels malveillants mobiles IMDEA détermine que le vaste pourcentage de 67% mentionné ci-dessus provient de applications installées depuis la boutique officielle de Google.

Évidemment, ce n’est pas la seule source de danger, mais il est surprenant qu’un spectre aussi élevé provienne de la boutique officielle de la société de développement. Bien que, pour sa défense, il convient également d’indiquer que le la grande majorité des applications sont installées à partir de là, spécifiquement 87%.

Les autres canaux d’entrée les plus fréquents pour les logiciels malveillants sont les marchés alternatifs, téléchargements via le web, les services de paiement et d’autres parties du bloatware que les fabricants ajoutent à leurs terminaux, communément appelés bloatware.

Il est également surprenant que certains des logiciels malveillants sur les appareils Android proviennent du restaurer les sauvegardes.

Méthodologie

Pour déterminer les résultats de l’étude, Les chercheurs ont analysé près de 8 millions d’installations d’applications sur 12 millions de smartphones Android. Au cours de la période de test de trois mois, un quart des utilisateurs ont trouvé au moins une application potentiellement dangereuse et, sur cette base, les pourcentages ont été établis.

En plus de ceux déjà mentionnés en référence à Google Play, par exemple, dans le cas de des marchés d’applications alternatifs sont détectés dans 10% des cas. Ce pourcentage ne semble pas si élevé, mais c’est vraiment le cas, puisque seulement 5,7% du total des téléchargements d’applications proviennent de là.

Respect à bloatware, c’est là qu’un 6% des installations malveillantes.

Cette étude ne fait que réaffirmer le soin que nous devons apporter lorsque nous décidons d’installer une application. Normalement, les magasins officiels ne devraient pas poser de problème, mais nous voyons déjà que dans certains cas, cela peut arriver. La meilleure recette est d’être très prudent et ne faites immédiatement confiance à aucun développeur.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂