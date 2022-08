La famille prend des photos hilarantes en vacances avec des découpes Hoda et Jenna

Hoda et Jenna ont récemment visité les Smoky Mountains avec une famille – mais ce n’était pas vraiment eux.

Dans le cadre de leur série AUJOURD’HUI « Jenna et Hoda sur la route-A » diffusée vendredi, Hoda et Jenna ont montré des photos d’eux « voyageant » aux côtés des téléspectateurs Kelly et Greg Lee et de leurs deux enfants, Abigail et Jack, pendant les vacances d’été Au lieu que les hôtes d’aujourd’hui soient là en personne, ce sont des découpes grandeur nature qui ont fait le voyage.

La famille Lee embarque pour ses vacances avec des découpes Hoda et Jenna en remorque. Avec l’aimable autorisation de la famille Lee

Dans une série d’images comiques fournies par la famille Lee, les découpes de Hoda et Jenna accompagnent la famille partout – à commencer par le siège arrière de leur voiture lors du trajet en voiture de huit heures.

« Je pense que Hoda dit, ‘est-ce qu’on y est déjà ?' », a plaisanté Jenna.

D’autres photos montrent la famille, ainsi que les deux figurants en carton, dans les montagnes, posant à côté d’une statue d’ours.

Dites « cheese! La famille Lee et les découpes de Hoda et Jenna posent dans le parc national des Great Smoky Mountains. Avec l’aimable autorisation de la famille Lee

« Nous étions en train de glamper sur leur aventure familiale », a déclaré Hoda.

Mais la famille Lee ne s’est pas arrêtée là. Même lorsqu’ils se sont lancés dans une randonnée à Rainbow Falls, Hoda et Jenna ont également été emmenés avec une photo montrant leurs découpes pliées portées par l’un des enfants.

La famille Lee a posé avec les deux découpes lors d’une randonnée à Rainbow Falls dans le parc national des Great Smoky Mountains. Avec l’aimable autorisation de la famille Lee

Les deux ont également « rejoint » la famille autour d’un feu de camp et ont fait une halte à la boutique de souvenirs.

« C’est peut-être la chose la plus étrange que nous ayons jamais faite », a ri Jenna en regardant les photos.

La famille Lee a inclus les découpes de Hoda et Jenna alors qu’elles étaient assises autour du feu de camp. Avec l’aimable autorisation de la famille Lee

« The Lee’s rock, merci de nous avoir emmenés! » Hoda a dit, avec Jenna ajoutant: « Nous sommes désolés d’avoir pris autant de place! »

Hoda et Jenna ont également eu une petite surprise supplémentaire de leurs producteurs avec des photos d’eux photographiées à côté de célébrités célèbres comme Victoria Beckham et Serena Williams.