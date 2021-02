La famille de Steve Irwin dit qu’il aurait été «  incroyablement excité  » d’être un grand-père

Bindi Irwin dit que son défunt père, Steve Irwin, aurait été un «bon, bon grand-père» pour sa petite fille.

La future maman, 22 ans, va bientôt donner naissance à son premier enfant avec son mari Chandler Powell, et dans une récente interview avec «ET», elle a dit à quel point son père aurait aimé être grand-père.

Steve Irwin – vu ici en 2004 avec sa femme Terri, Bindi et son bébé Robert – est décédé en 2006 après avoir été piqué par une raie. Graeme Parkes / Newspix via

« Je ne pense pas que nous aurions jamais vu notre fille », dit-elle. « Il l’aurait juste emmenée dans le zoo et cela aurait été parfait. Mais c’est tellement bien que nous pourrons pour la présenter à son grand-père à travers tous les documentaires. C’est vraiment spécial. «

La mère de Bindi, Terri Irwin, a également déclaré que son défunt mari aurait été «ravi» d’accueillir sa petite-fille – et elle a plaisanté en disant qu’être grand-père n’aurait pas changé le look de signature du défunt défunt écologiste.

« Je dirai une chose avec certitude, c’est que vous n’auriez jamais à vous demander ce qu’il aurait porté pendant l’un des jalons », dit-elle. « Il aurait porté du kaki au mariage, du kaki à tout. »

Steve Irwin a posé avec Bindi Irwin – et un bébé alligator – sur cette jolie photo de retour. Newspix via

Le frère cadet de Bindi, Robert Irwin, a également pesé, disant que son père serait «incroyablement excité» d’accueillir un nouveau «guerrier de la faune» dans la famille.

« Je pense que c’est vraiment spécial qu’en tant que famille nous puissions nous souvenir de lui, l’honorer dans tout ce que nous faisons », a déclaré le joueur de 17 ans. «Et assurez-vous que cet héritage ne meurt jamais, quoi qu’il arrive. Et maintenant, avec un nouveau petit guerrier de la faune qui prend la charge, il serait juste incroyablement excité. Je ne peux même pas imaginer. Ce serait incroyable!

À l’approche de sa date d’accouchement, Irwin a publié de nombreuses mises à jour adorables sur la grossesse sur Instagram, y compris une jolie photo d’elle et Powell berçant sa bosse de bébé.

Irwin, qui est une écologiste comme son défunt père, a également suivi la croissance de son bébé en le comparant à divers animaux du zoo d’Australie.

« À mi-chemin! Enceinte de 20 semaines et notre petite fille est à peu près de la même taille qu’un poussin d’émeu récemment éclos », a-t-elle partagé dans un article ludique de novembre.

Dans un autre article du mois précédent, Irwin a noté que sa fille avait «maintenant à peu près la même taille qu’un pygmée-opossum des montagnes. Trop mignon! »

Dans sa dernière interview, la future maman a plaisanté en disant qu’elle se tournait vers le règne animal pour trouver l’inspiration lorsqu’il s’agissait d’accoucher.

« J’ai vu tellement de girafes accoucher et les mères girafes accoucher debout et le pauvre petit veau doit tomber si loin au sol », a-t-elle dit à « ET ». «Et tu sais que c’est un peu terrifiant quand tu regardes ça. Alors je suppose, tant que c’est plus facile qu’une naissance de girafe, ça ira.