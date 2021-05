La famille de Halston critique la série Netflix avec Ewan McGregor

NEC MultiSync V484 Série V - 48" écran LCD rétro-éclairé par LED - Full HD

Modernité et finesse du designReproduction exacte des couleursÀ l'épreuve du futur avec l'expansion Open Modular IntelligenceSolution de signalisation tout-en-un intégréeUtilisation et fonctionnement facilesFonctionnement 24 heures/24 et 7 jours/7 dans le cadre d'applications critiques NEC MultiSync V484 - Classe de diagonale 48" Série V écran LCD rétro-éclairé par LED - avec lecteur multimédia réseau intégré - 1080p (Full HD) 1920 x 1080 - système de rétroéclairage en bordure par DEL Edge-Lit - noir - Offre exclusivement réservée aux professionnels