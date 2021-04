La famille de George Floyd pleure des «  larmes de joie  » après la condamnation de Derek Chauvin

La nouvelle que Derek Chauvin a été reconnu coupable mardi de tous les chefs d’accusation pour le meurtre de George Floyd a suscité des réactions émotionnelles de la part de ceux dont la vie a été bouleversée par la violence policière et de ceux qui se battent pour tenir la police responsable devant le système judiciaire.

Rodney Floyd, le frère de George, a décrit «des larmes de joie» en apprenant la nouvelle de la condamnation.

«Je suis tellement ému qu’aucune famille de l’histoire n’est jamais arrivée aussi loin», a-t-il déclaré sur MSNBC quelques instants après que le jury a annoncé qu’il avait déclaré Chauvin coupable de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. «Nous avons eu la chance d’aller au procès et nous l’avons pris au maximum. Ce droit ici est pour tous ceux qui ont été dans cette situation.

L’avocat de la famille Floyd, Ben Crump, a qualifié le verdict de «justice douloureusement méritée» dans un communiqué.

«La justice pour l’Amérique noire est la justice pour toute l’Amérique. Cette affaire est un tournant dans l’histoire américaine pour la responsabilité des forces de l’ordre et envoie un message clair », a-t-il déclaré.

Terrence Floyd, le frère de George Floyd, était heureux de voir l’histoire se faire.

«Je suis reconnaissant que ma grand-mère, ma mère, mes tantes aient pu voir cette histoire se faire», a déclaré Terrence Floyd lors d’une conférence de presse après les condamnations.

Après les plaidoiries de clôture lundi, Philonise Floyd, un autre frère de George, s’est dit «optimiste». en disant AUJOURD’HUI que « je sens juste qu’en Amérique, si un homme noir ne peut pas obtenir justice pour cela, pourquoi un homme noir peut-il obtenir justice? »

«Chaque jour de ma vie, je le saluerai», a-t-il dit à propos de son frère. « Il va me manquer, mais maintenant je sais qu’il est dans l’histoire. »

La condamnation de Chauvin est un moment rare dans le système judiciaire; les agents des forces de l’ordre sont rarement reconnus coupables de meurtre lorsqu’ils sont jugés pour meurtres de civils en service. La police tue environ 1000 civils par an, mais moins de 10 policiers, dont Chauvin, ont été reconnus coupables de meurtre depuis 2005. La mort de Floyd marque la première fois dans l’histoire du Minnesota qu’un policier blanc a été reconnu coupable de meurtre dans le meurtre d’un homme noir.

«C’est choquant», a déclaré Samaria Rice, dont le fils Tamir Rice n’avait que 12 ans lorsqu’il a été abattu par la police dans l’Ohio le 22 novembre 2014.

Tamir Rice, qui était noir, jouait avec un pistolet jouet quand un policier blanc, Timothy Loehman, l’a abattu presque immédiatement après son arrivée au centre de loisirs où se trouvait Rice. Un grand jury a refusé d’inculper Loehman et un autre agent intervenant, et les procureurs fédéraux ont déclaré en 2020 qu’ils ne porteraient pas non plus d’accusations.

Samaria Rice a déclaré qu’elle était heureuse de voir une condamnation. «Cela me donne un peu d’espoir», a-t-elle déclaré, «j’espère pouvoir obtenir les mêmes résultats dans l’affaire Tamir Rice. Mon fils a été assassiné en moins d’une seconde, et comme nous le savons, Timothy Loehman se promène en tant que civil en ce moment.

Samaria Rice apparaît sur AUJOURD’HUI le 24 janvier 2018. Nathan Congleton / NBC

Rice a décrit le verdict de mardi comme «un pas en avant pour essayer de voir comment ce système judiciaire peut être efficace». Elle espère que le ministère de la Justice rouvrira le dossier de son fils.

Lee Merritt, qui a été l’avocat de la famille dans la fusillade très médiatisée d’Atatiana Jefferson et Ahmaud Arbery, a décrit la condamnation comme un «soulagement pour la communauté, mais loin de la justice».

« Je crains que cette affaire ne donne à quelqu’un une fausse sécurité dans notre système juridique », a déclaré Merritt. Il a cité les nombreux cas où des condamnations, même pour des accusations mineures, n’ont pas eu lieu et espère que le procès de Chauvin marquera le début d’un changement dans ce qu’il a décrit comme la «culture policière la plus meurtrière au monde».

Shan’e Perkins, dont le frère Kenneth Jones a été tué par la police d’Omaha, dans le Nebraska en novembre, a déclaré que le verdict lui avait apporté des émotions mitigées.

Jones, un homme noir, a été tué par balle lors d’un arrêt de la circulation.

«Je suis heureuse pour la famille de George Floyd», dit-elle. «Ça craint que cela doive arriver. Je suis heureux et triste à la fois parce que cela aurait pu être évité.

Un grand jury a récemment refusé de faire une mise en accusation dans le cas de son frère, mais Perkins dit qu’elle n’abandonne pas.

«Les hommes afro-américains continuent d’être assassinés par la police», a-t-elle déclaré. «Nous n’allons pas le récupérer, donc il n’y aura jamais de justice», a-t-elle déclaré à propos de son frère.

Tout ce qu’elle peut espérer pour le moment, c’est de responsabiliser les flics impliqués et de trouver une solution pour les enfants de son frère.

«Cela me donne un peu d’espoir de continuer à me battre, quoi qu’il arrive.»

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.