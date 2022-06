De nombreuses personnes du monde entier recherchent la date de sortie de THE FAMILY CHANTEL SAISON 4 Épisode 5. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans de la série sont vraiment très excités par son prochain épisode car ils veulent savoir ce qui va se passer dans le prochain épisode. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de THE FAMILY CHANTEL SAISON 4 Épisode 5 dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison 4 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liés à cette émission. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une émission de télé-réalité américaine. C’est la première série dérivée de 90 Day Fiancé qui suit un couple individuel. Le nom de la société de production de ce spectacle est Sharp Entertainment. Son premier épisode est sorti le 22 juillet 2019 et après sa sortie, cette émission a reçu des critiques positives de la part des gens et elle en est actuellement à sa quatrième saison.

L’histoire de cette série suivra les expériences de Chantel Everett et Pedro Jimeno et de leurs familles les plus proches alors qu’ils guident un mariage interculturel. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette émission, vous la trouverez plus intéressante et vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Après avoir regardé son épisode précédent, les fans recherchent la date de sortie de THE FAMILY CHANTEL SEASON 4 Episode 5. Découvrons donc ci-dessous.

LA FAMILLE CHANTEL SAISON 4 Épisode 5 Date de sortie

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de THE FAMILY CHANTEL SAISON 4 Épisode 5. Le nom de l’épisode 5 est Inhabituel et hautement suspect et il sortira le 4 juillet 2022. Donc, si vous êtes vraiment intéressé à regarder cet épisode à venir, marquez simplement la date indiquée car, comme vous le voyez, votre attente va être très bientôt.

Où regarder ?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est TLC. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes comme Vudu, Prime Vidoe et iTunes. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de l’émission. Jetez un oeil ci-dessous.

Chantel Everett-Jimeno

Pedro Jimeno

Karen Everett

Rivière Everett

Hiver Everett

Thomas Everett

Nicole Jimeno

Royal Everett

Angenette Wylie

Jah

Lydie Morel

Alejandro Padron

Coraïma Morla

Mégane

Liste des épisodes de la saison 4

Voici donc la liste des épisodes qui sont connus jusqu’à présent.

La maison est là où la tension est

Pas de retour en arrière maintenant

Sur le menton

Ni Ninos ni Ninas

Insolite et très suspect

À déterminer

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de THE FAMILY CHANTEL SAISON 4 Épisode 5, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici proviennent de sources officielles et nous ne partageons jamais de fausses données. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de THE FAMILY CHANTEL SAISON 4 Épisode 5, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

