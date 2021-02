La dynastie des diamants de la MLB The Show 21 est «  meilleure que jamais  »

Aimez-les ou détestez-les, les modes de collecte de cartes sont le pain et le beurre des jeux de sport de nos jours – et, pour être honnête, MLB The Show’s Diamond Dynasty est probablement la meilleure de toutes les options. Non seulement vous pouvez créer une très bonne équipe sans dépenser un centime, mais elle propose également d’excellents modes, tels que Conquest et Showdown.

Sans surprise, MLB The Show 21 ramènera Diamond Dynasty, et vous pouvez le voir pour la première fois dans la bande-annonce intégrée ci-dessus. Bien que légers sur les détails, nous pouvons voir que les programmes utilisent maintenant XP par opposition à Program Stars, ce qui, espérons-le, unifiera un peu mieux la progression. L’accent est également mis sur le jeu hors ligne, de sorte que vous ne serez peut-être pas obligé de concourir en ligne pour débloquer certaines cartes.

Une fuite précédente a tease un créateur de stade, vous pourrez donc vraisemblablement concevoir votre propre stade de jeu pour votre équipe, ce qui devrait être très amusant. Avez-vous hâte au match de cette année? Jouerez-vous à Diamond Dynasty ou allez-vous vous en tenir aux modes plus traditionnels? Frappez un lecteur de ligne dans la section commentaires ci-dessous.