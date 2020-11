La durabilité de la planification urbaine de Mumbai commence par garantir un accès équitable aux infrastructures de base

Le problème annuel des inondations à Bombay est directement lié au type de ville imaginé et créé, reflété dans la politique et la planification de la ville.

Les événements météorologiques extrêmes ou «changement climatique» deviennent de plus en plus évidents au fil des ans. Il en va de même pour son utilisation comme prétexte pour justifier une mauvaise planification urbaine. C’est exactement le cas du phénomène annuel des inondations à Mumbai. Chaque année, les égouts, les rues, les voies ferrées locales et les habitations de Mumbai sont inondés, provoquant des difficultés et des destructions, entraînant parfois l’arrêt de la ville. La raison pour laquelle Mumbai est incapable de résoudre ce problème pendant des décennies est directement liée au type de ville imaginée et créée, reflétée dans la politique et la planification de la ville.

La revendication de transformer Mumbai en une « ville de classe mondiale », une représentation de voitures privées en plein essor, de trains à grande vitesse et d’enclaves de verre, a été utilisée dans les manifestes du parti et les documents gouvernementaux. Cela met clairement en évidence le type de vision que les dirigeants et les représentants au pouvoir des villes ont pour la ville des rêves. Hélas, cela n’a fait qu’améliorer la concrétisation de plus en plus – en ignorant la capacité de charge de la ville dans le processus et en laissant peu de place à la majorité de ses habitants, sans parler de son eau de pluie.

En ce moment, alors que vous lisez ceci, un peu loin de notre rivage, des machines ennuyeuses emportent Rs 8000 crores du corpus de Mumbai pour jeter les bases d’une prochaine route côtière. Cette nouvelle installation desservira environ 2% de la population de la ville. Ceci, étant donné que 42% de sa population vit dans des conditions infra-humaines, avec un accès limité aux services de base. Pendant ce temps, un énorme 77% du budget d’investissement alloué (Rs 510 crores) à la gestion des déchets solides, et 42% du budget d’investissement alloué (Rs 1,787 crores) aux travaux d’eau et d’assainissement par la Société municipale du Grand Mumbai (MCGM) en 2018-19, mensonges non dépensé!

Est-ce que les 2 pour cent – les usagers de la voiture et des transports quotidiens que la route côtière est en construction pour desservir – à Mumbai, sont-ils ceux qui ont leurs maisons inondées chaque année? Non. La construction et la remise en état des terres du complexe Bandra-Kurla et du Rajiv Gandhi Sea Link sont-elles responsables de l’inondation annuelle de la rivière Mithi, ça devrait être? Non. Ce sont les 42% d’habitants de Mumbai qui ne sont pas pris en compte dans le plan de développement de la ville, qui supportent les conséquences d’un tel «développement». Ce sont également eux qui en sont blâmés. Examinons également la gestion des déchets solides (GDS), pendant que nous y sommes.

Fondation Praja Rapport 2018 sur les questions civiques a constaté que 41% du total des plaintes GDS en 2019 provenaient de neuf quartiers – F / Nord (Matunga), P / Nord (Malad), P / Sud (Goregaon), R / Nord (Dahisar), R / Sud (Kandivali) , M / West (Chembur), N (Ghatkopar), L (Kurla) et S (Mulund) – dans lesquels plus de 50% des habitants vivent dans des bidonvilles. Dans ces quartiers, le nombre de jours nécessaires pour résoudre les plaintes relatives aux «déchets non enlevés du point de collecte» était de 20 jours en moyenne; «point de collecte mal fréquenté» était de 19 jours en moyenne; et «véhicule à ordures non arrivé» était de 26 jours en moyenne. Ce sont loin d’être les un journée dans la charte du citoyen de MCGM. Le quartier L (Kurla), dans lequel 54% des habitants sont des habitants de bidonvilles, a connu la plus longue attente de tous les quartiers pour résoudre les plaintes liées au « véhicule à ordures non arrivé » – 85 jours!

De mauvais services de GDS ont également un impact direct sur la santé. Pendant COVID-19 , par exemple, Praja a constaté que cinq quartiers avec le plus grand nombre de zones de confinement dans les bidonvilles / chawls. Cinq quartiers – L (Kurla), M / Est (Govandi), S (Mulund), K / Ouest (Andheri Ouest) et R / Sud (Kandivali) – avaient également des plaintes concernant le manque d’eau, le drainage et les ordures. Cela montre un lien direct entre le manque de services de base et une mauvaise santé publique.

En dépit de plusieurs plaintes déposées auprès du MCGM et de l’attitude nonchalante envers les atténuer, quand vient le temps des inondations dues à la mousson en raison de drains bouchés, les mêmes personnes privées d’accès aux services de base sont mises en faute – qu’il s’agisse de taudis sur la rive de Mithi ou d’autres victimes d’un mauvais service de gestion des déchets.

Par conséquent, pour commencer à parler de résilience climatique ou de durabilité dans une ville comme Mumbai, la vision de nous veulent que la ville soit »devra être repensée et révisée. Pour cela, la durabilité doit être considérée du point de vue de la planification urbaine et de la fourniture de services de base – une question fondamentale avec laquelle la ville continue de se débattre.. Il faut préciser aux fonctionnaires et au grand public que de nombreux facteurs ont un impact direct sur la résilience de la ville. Certains d’entre eux comprennent le type de transport, le matériau des routes ou des trottoirs, la disponibilité de l’eau propre, la qualité du logement, la source d’énergie, la méthode d’élimination des déchets, etc.

Le «développement» devra prendre en compte l’ensemble de la population de la ville pour planifier et garantir une prestation de services de base équitable et efficace. Cependant, pour que cela devienne réalité, il faudra que les gens (y compris ceux du gouvernement) se rassemblent pour reconnaître la nécessité et créer des processus qui opérationnalisent une vision collective de la ville qui a ses racines dans l’équité et la durabilité. Ce n’est qu’alors que nous pourrons peut-être avoir une mousson à Mumbai, sans les inondations.

L’auteur est coordinateur de projet à la Fondation Praja.

