La Division et Resident Evil s’associent pour offrir des skins

Si vous aimez The Division et Resident Evil, vous avez de la chance, vous pourrez jouer avec les costumes de Leon et Claire entre autres dans le travail d’Ubisoft.

Lors de l’événement Resident Evil Showcase hier 22 janvier, que l’on pouvait apercevoir à 23h00 selon l’heure de notre pays, une multitude d’actualités concernant l’univers d’horreur du grand Capcom a été annoncée. En plus de nous donner des détails juteux, tels que la date de sortie de Resident Evil Village ou la disponibilité d’une démo de celui-ci exclusivement pour PlayStation 5, il a été annoncé que La division et Resident Evil s’associera pour combiner les deux franchises. L’objectif est de payer des impôts pour les 25 années que le second a franchies.

Pour ce faire, les gars de Massive Entertainment ont développé une série de skins basés sur l’univers Resident Evil. Oui, comme vous l’entendez, vous pouvez être des agents spéciaux habillés comme Leon S. Kennedy, Chris Redfield ou Jill Valentine dans le jeu vidéo The Division 2.

En plus des costumes, de Massive Entertainment, ils confirment que nous aurons également des aspects uniques pour les armes de leur titre. Prêt à manier le légendaire Samurai Edge avec votre agent, coupable?

Ces skins seront disponibles pour une durée limitée. Pour obtenir celui de Leon S. Kennedy, par exemple, il suffira simplement de se connecter au jeu dans le laps de temps dans lequel dure l’événement. Bien que cela n’ait pas été confirmé lors de la diffusion de Resident Evil Showcase, il est à supposer que le reste des objets cosmétiques seraient déverrouillés selon la mécanique de The Division 2. C’est-à-dire en ouvrant des boîtes à butin ou en récompense pour la réalisation de certaines missions ou raids. L’événement mangera le 2 février et se terminera le 5 du même mois.

Si vous n’avez pas The Divsion 2 et que vous souhaitez l’obtenir à un bon prix, il est actuellement en vente dans la boutique Ubisoft et vous pouvez l’obtenir pour seulement 9,00 €.