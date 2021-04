La distribution de ‘Glee’ rend un hommage touchant à Naya Rivera

Hier (jeudi 8 avril) a eu lieu la 32e cérémonie annuelle des GLAAD Media Awards, qui sont chargés de célébrer et d’honorer les célébrités et les membres du monde du divertissement qui, à travers leur travail ou devant les médias, ont présenté leur soutien aux LGBT. communauté, rendant hommage à la défunte actrice Naya Rivera.

Rivera, connue pour son interprétation de Santana Lopez dans la série de comédie musicale «Glee», est décédée en juillet de l’année dernière après avoir été portée disparue après avoir fait une excursion en bateau avec son fils de quatre ans, qui s’est endormi pendant trois heures dans le bateau que sa mère a loué.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Bong Joon-ho a déclaré qu’il avait peur de la violence contre les Asiatiques aux États-Unis

Naya Rivera a été retrouvée morte le 13 juillet, après le début de nombreuses opérations de recherche. L’actrice a reçu un hommage émouvant de ses co-stars sur «Glee», dirigée par l’actrice et chanteuse Demi Lovato, qui avait une performance spéciale dans l’émission en tant que petite amie.

Matthew Morrison, Heather Morris, Chris Colfer, Amber Riley, Harry Shum Jr., Jane Lynch, Jenna Ushkowitz y Darren Criss también formaron parte de esta transmisión en la que cada uno de ellos compartió sus experiencias junto a la actriz durante el rodaje de la série.

«Le personnage que Naya a joué était révolutionnaire pour les filles de placard queer comme moi à l’époque, et son ambition et ses réalisations ont inspiré les femmes latines du monde entier», a déclaré Lovato. « Il y a toujours eu tellement plus que ce que vous avez vu avec Naya », a ajouté Criss.

« Elle a fait rire tout le monde sur et en dehors de l’écran, mais la vraie victoire était si vous la faisiez rire parce que vous saviez que vous aviez vraiment fait quelque chose de drôle », a noté Ushkowitz. Un message écrit par Yolanda Previtire, la mère de l’actrice, qui a été lu par Jessalyn Gilsig, a également été présenté.

Vous pourriez aussi être intéressé par: 46% des Américains voteraient pour Dwayne Johnson à la présidence en 2024

Tout au long de ses six saisons, « Glee » a été très plébiscité pour sa représentation ouverte de personnages LGBT, Naya Rivera étant l’une des grandes favorites du public, ce que l’actrice aurait expliqué que son développement n’avait commencé que comme « quelque chose de drôle qu’elle-même a encouragé les écrivains à lui donner plus de sérieux ».