La diffusion de Square Enix Presents annoncée pendant l’E3

A officiellement révélé les Square Enix Presents diffusés lors de l’E3 2021 avec des jeux comme Life is Strange ou Marvel’s Avengers.

Et votre calendrier de juin pour le moment ? Nous sommes aux dates où un agenda personnel est plus que nécessaire pour savoir à quels événements en ligne nous allons assister. Oui, c’est l’heure de l’E3 et du battage médiatique excessif. Une certaine entreprise japonaise le sait, car cela va doubler. Il y aura retransmission de Square Enix présente pendant l’E3 2021 13 juin : allez réserver.

Ils l’ont confirmé sur leur propre site Web, détaillant une petite variété de jeux de développement occidentaux. La liste des titres qui seront présents n’est que provisoire, mais elle nous aide à nous faire une idée de ce que l’on peut voir. Nous connaîtrons au moins des nouvelles d’au moins Life is Strange: True Colors, Babylon’s Fall et Marvel’s Avengers.

L’événement sera diffusé sur les plateformes Twitch et YouTube via les chaînes officielles Square Enix. Inscrivez-vous le mardi 13 juin à 21h15 PST.

La liste des jeux dont il sera question à Square Enix Presents est très courte, mais il faut être clair sur quelque chose avec eux : ce sont des productions occidentales. Oubliez les jeux vidéo développés par Square lui-même, ceux-ci auront une autre place lors de l’E3. On peut s’attendre à des détails de Life is Strange ou plus d’informations sur Black Panther dans Avengers, par exemple.

Cette même année, nous avons déjà eu un Square Enix Presents avec des nouveautés exceptionnelles. Ce n’était pas une grande diffusion en volume, mais cela nous a apporté des annonces intéressantes telles que le nouvel opus de la saga Life is Strange et la compilation HD de Tomb Raider. Qui sait quelles surprises Square Enix peut nous réserver en juin ?

Nous continuerons à vous parler de cela et du reste des événements organisés au cours de ce mois à l’E3 2021.