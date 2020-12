La différence entre les rôles ministériels de Pete Buttigieg et de Richard Grenell

L’ancien espoir présidentiel Pete Buttigieg est entré cette semaine dans l’histoire en tant que premier homosexuel nommé à un poste à plein temps au cabinet, provoquant des hurlements de colère de la part des partisans de Trump.

Des points de vente soutenant les républicains tels que La Russie d’aujourd’hui, Fox News, Le fédéraliste et ont cherché à dénoncer les célébrations LGBT + de la nomination de Buttigieg, affirmant que cela «efface» l’héritage du responsable gay controversé de Trump, Richard Grenell, qui a temporairement occupé le poste de directeur par intérim du renseignement national.

Grenell lui-même a alimenté les attaques, appelant Twitter à censurer RoseActualités le mois dernier pour avoir correctement rendu compte de la nature historique de la nomination de Buttigieg alors envisagée.

Les attaques malhonnêtes reposent en grande partie sur la décontextualisation des manchettes et l’exploitation du manque de connaissances des gens sur le système du cabinet américain, éliminant les différences claires entre les deux rôles et nominations.

Richard Grenell était un siège-remplisseur de cabinet pendant trois mois

Il est vrai que l’agent républicain Richard Grenell a temporairement occupé un poste au cabinet pour une période de trois mois entre février et mai 2020. Il est également vrai qu’il a été le premier LGBT + à le faire.

Le loyaliste de Trump a été nommé à un poste intérimaire lorsque Donald Trump a limogé l’ancien titulaire de la fonction Joseph Maguire pour avoir informé les législateurs de l’ingérence électorale russe.

Cependant, le rôle n’a jamais été offert à Grenell qu’à titre provisoire, ce qui signifie que l’administration n’était pas tenue de demander la confirmation du Sénat. Son successeur, John Ratcliffe, a été choisi huit jours seulement après que Grenell ait pris le poste par intérim en février, le laissant garder le siège au chaud pendant que Ratcliffe a été confirmé par le Sénat.

Grenell n’a assisté qu’à une seule réunion complète du Cabinet, le 19 mai, quelques jours à peine par Ratcliffe.

Bien que ses partisans aient depuis cherché à éluder la nature de sa nomination, Grenell a très clairement précisé la différence à l’époque, expliquant via Twitter: «C’est exact. Agissant. Le président annoncera bientôt le candidat (pas moi). »

Compte tenu de la nature temporaire de sa nomination, il n’est peut-être pas surprenant que Grenell ait eu peu d’influence à long terme sur la politique et il a démissionné de son poste en mai avec peu de réalisations concrètes, voire aucune.

S’il espérait peut-être un poste à temps plein au cabinet, il n’en a définitivement pas obtenu sous Donald Trump.

Pourquoi la nomination de Pete Buttigieg est différente

Tout cela est très différent de Pete Buttigieg, qui – s’il est confirmé par le Sénat – sera le secrétaire aux transports.

Pas un remplisseur de siège, ne pas garder un siège au chaud pour quelqu’un d’autre, et certainement pas un patsy douteux parachuté sur un record de conformité partisane – le secrétaire aux transports à plein temps.

Il aura pour mandat personnel de façonner la politique de transport de l’administration Biden au cours des quatre prochaines années, à la tête d’un département doté d’un budget de 72 milliards de dollars et d’une main-d’œuvre de 58000 personnes, le plaçant au cœur du travail politique sur le changement climatique, les infrastructures de transport et l’innovation. .

Comme l’a dit Joe Biden dans l’annonce: «Je le nomme au poste de secrétaire aux transports parce que ce poste est au cœur de tant de défis et d’opportunités interdépendants qui nous attendent.

«Les emplois, les infrastructures, l’équité et le climat sont réunis au DOT, le site de certains de nos plans les plus ambitieux pour mieux reconstruire. Je fais confiance au maire Pete pour diriger ce travail avec concentration, décence et une vision audacieuse – il rassemblera les gens pour accomplir de grandes choses.

Les militants LGBT + voient un modèle en Pete Buttigieg. Dans Richard Grenell, ils voient un briquet à gaz malhonnête

De nombreuses célébrations des groupes LGBT + ont noté le brillant bilan de Buttigieg, un vétéran militaire et maire d’une petite ville qui a passé une grande partie de son temps sur la scène nationale à faire la lumière sur les questions LGBT +.

En revanche, Grenell laisse derrière lui un héritage toxique et profondément controversé. Alors qu’il était ambassadeur en Allemagne en 2018, Grenell a considérablement nui aux relations avec le gouvernement du pays, après avoir déclaré à une publication d’extrême droite qu’il travaillerait pour «autonomiser» les mouvements conservateurs anti-migrants à travers l’Europe.

Avant les élections de 2020, il a assumé le rôle de « sensibilisation » républicaine auprès des électeurs LGBT +, et a été surnommé « Gaslight Grenell » pour son insistance sur le fait que la présidence de Donald Trump a été bonne pour les personnes LGBT + et les tentatives d’aérographe pour saper les mesures anti- lois sur la discrimination.

Pendant la campagne électorale, un responsable a fréquemment vanté une prétendue campagne de dépénalisation de l’homosexualité dans le monde, qu’il a lui-même annoncée dans un communiqué de presse en 2019 – mais il y a peu de preuves suggérant qu’elle existe, qu’elle ait jamais reçu un financement ou qu’elle ait réalisé quoi que ce soit.

Gaslight Grenell frappe à nouveau. pic.twitter.com/wwXMqHSvuw – Campagne des droits de l’homme (@HRC) 27 août 2020

Grenell a également fait des récits contradictoires sur l’importance perçue de son rôle au sein du cabinet – soulignant à une occasion que Donald Trump «ne se souciait pas» de sa sexualité alors qu’il affirmait qu’un autre avait eu une conversation profonde et significative avec le président sur l’importance d’un symbole du rendez-vous.

Même dans les derniers jours de l’administration Trump, Grenell s’est opposé à Buttigieg à la voix douce et toujours respectueuse, choisissant de s’en prendre à des journalistes lors de conférences de presse à plusieurs reprises.

Les différences ne pourraient donc pas être plus claires.

Dans Pete Buttigieg, les jeunes Américains queer ont un symbole de ce que vous pouvez réaliser en croyant en quelque chose. Dans Richard Grenell, ils ont un avertissement sévère de ce que vous pouvez devenir en ne croyant en rien.