La deuxième saison de « Loki » pourrait commencer la production en 2023

La série « Loki » s’est avérée être un véritable voyage d’action et d’excitation, introduisant enfin le concept du multivers comme une partie importante de la nouvelle phase du MCU, ainsi que nous présentant le nouvel antagoniste principal de la franchise ( sauf si Marvel Studios a d’autres projets).

La série nous présente la Temporal Variation Authority, qui arrête Loki (Tom Hiddleston) après son évasion de New York grâce aux événements présentés dans « Avengers: Endgame », l’utilisant comme agent externe à l’organisation pour arrêter une série de mystérieux événements causés par une version alternative de lui-même.

Avec Michael Waldron (Rick et Morty) en tant que créateur et chef de son équipe de scénaristes et Kate Herron en tant que réalisatrice dans ses six épisodes, « Loki » a rempli son rôle dans le MCU en nous présentant Jonathan Majors dans le rôle de « One Who Remains ». » , l’une des multiples variantes temporaires de Kang, un méchant connu dans l’univers Marvel Comics sous le nom de « Le Conquérant du Futur ».

Après avoir laissé entendre que Sylvie (Sophia Di Martino) a tué cette variante du personnage des Majors, la chronologie sacrée est devenue complètement incontrôlable, culminant la saison avec la révélation de Kang prenant le contrôle absolu de la TVA, laissant un suspense final insupportable qui s’est calmé. l’anxiété des téléspectateurs après avoir confirmé la deuxième saison de la série.

Alors que l’apparition possible d’Hiddleston dans « Doctor Strange and the Multiverse of Madness » fait l’objet de rumeurs, chaque nouvelle apparition de Kevin Feige, président de Marvel Studios, a été vue comme une nouvelle opportunité de l’interroger sur la nouvelle saison, surtout après avoir été confirmée. que Herron ne fera plus partie de la série.

Lors d’une récente conversation avec Collider, Feige a noté que la recherche d’un nouveau réalisateur pour « Loki » commencera sous peu, estimant que le tournage pourrait reprendre entre fin 2022 et début 2023. « Nous le développons en ce moment même. La plupart de l’équipe devrait revenir. Kate fera des choses plus grandes et meilleures, donc la recherche du réalisateur commencera bientôt. Je ne suis pas évasif. »

S’il n’y a aucun doute sur quelque chose, c’est que le MCU est prêt à intégrer le thème du multivers dans ses futurs films, notamment après l’avant-première de « Et si…? » série dont il a été confirmé que ses épisodes auront un réel impact sur la franchise. L’arrivée de films comme « Spider-Man : No Way Home » et « Ant-Man and the Wasp : Quantummania » pourrait également refléter certaines des actions de Loki et Sylvie dans leur confrontation avec la TVA.