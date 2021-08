La deuxième partie de « Dune » est déjà en cours d’écriture, confirme son réalisateur

ZETA FARMACEUTICI SpA Haute Euphidra poudre corrective Stain Couverture Partie 1

Euphidra Poudre corrective Stain Une couverture elevee Contre les taches, les ombres, les troubles de la peau, des taches brunes. Un effet pigmentee a est associee a d'autres specifiques pigments eclairantes. Au cours de l'ecriture, sont reunis dans un melange de correction efficace et immediate. Delicat et compact: il est utilise comme une poudre normale. Comment utiliser Retirez un peu de poudre avec la couette (inclus dans le forfait). Tamponnez autour du visage avec des traits doux avec une legere pression afin que l'ensemble du visage est la peau opaque et completement sec. La poudre peut etre utilisee sur une base quelconque de fluide, compact et sur toutes les corrections. formule Acetate de vitamine E: anti-boeuf texturants DUST: doux effet de mise au point MARRON EXTRACT: apaisant paraben Sans parfum ajoute dermatologue teste Essai sur les metaux lourds et de nickel Des tests microbiologiques, contre la contamination des produits format Paquet avec une poudre